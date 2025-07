Hiobsbotschaft für den Verbandsligisten: "Das ist ein harter Schlag"

Beim Spiel am vergangenen Freitag kam es kurz vor Abpfiff zu einem unglücklichen Zweikampf, bei dem sich Zimmermann am Knie verletzte. Die ärztliche Diagnose brachte die bittere Gewissheit: ein Riss des hinteren Kreuzbandes.

Waiblingens Sportdirektor Sandro Palmeri zeigte sich betroffen: „Das ist ein harter Schlag – sowohl sportlich als auch menschlich. Marcel ist ein absoluter Leistungsträger und ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Wir werden ihn in dieser Saison sehr vermissen, stehen aber voll hinter ihm und werden ihn in der Reha bestmöglich unterstützen.“

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der Verbandsliga aus:

1. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr FSV Waiblingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Tübingen

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Holzhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - VfR Heilbronn

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - FC Esslingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - SV Fellbach

So., 10.08.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg

So., 10.08.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen



2. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FC Holzhausen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr VfR Heilbronn - Young Boys Reutlingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - TSV Berg

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Esslingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Weilimdorf

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - FSV Waiblingen



3. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SV Fellbach - FC Rottenburg

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Oberensingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Tübingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - VfR Heilbronn

So., 24.08.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfB Friedrichshafen

So., 24.08.25 16:30 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Esslingen