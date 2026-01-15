Hiobsbotschaft für den SV Sonsbeck im Test gegen SV Scherpenberg

Mit etwas Verspätung ist der Fußball im Willy-Lemkens-Sportpark wieder ins Rollen gekommen. Nachdem Schnee und Frost den Trainingsauftakt des Oberligisten SV Sonsbeck verzögert und auch die Partie gegen den TuS Xanten zur Absage geführt hatten, bestritt das Team am Dienstagabend sein erstes Testspiel im neuen Jahr – und musste sich gegen den Landesligisten SV Scherpenberg mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Ein Punkt war aus Sicht der Sonsbecker ganz bitter.
Ausgerechnet in der ohnehin dünn besetzten Innenverteidigung kam es zum nächsten personellen Rückschlag. In der ersten Halbzeit bestimmten die Sonsbecker das Geschehen und waren dem tief stehenden Gegner im Mittelfeld-Pressing überlegen. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing konnte die Dominanz nach den vielen Ballgewinnen trotz guter Kombinationen noch nicht in Tore ummünzen.
Nach dem Seitenwechsel veränderte Losing viel, auch um allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Doch dann der nächste Rückschlag: Innenverteidiger Robin Schoofs verletzte sich kurz nach dem Wiederanpfiff am rechten Oberschenkel und musste nach 51 Minuten vom Feld. Weil kein Innenverteidiger mehr zur Verfügung stand, musste Jannis Pütz hinten aushelfen. Niklas Binn rückte auf die Sechserposition. „Das ist natürlich kein echter Maßstab, trotzdem war es ein ordentlicher Test“, sagte der Coach.
Mitte der zweiten Hälfte gelang Sonsbeck die Führung: Linus Krajac traf per sehenswertem Freistoß zum 1:0 (65.). Aussichtsreiche Chancen auf den zweiten Treffer wurden danach ausgelassen. Statt der Vorentscheidung verlor der SV Sonsbeck in der Schlussphase jedoch den Zugriff und gab das Spiel in den letzten 20 Minuten aus der Hand.
Nach einem Standard fiel schließlich der Ausgleich durch Nils Werner (75.), die Moerser waren dem Sieg am Ende näher. Der Ausfall von Schoofs allerdings vergrößerte die Sorgenfalten seines Trainers. Noch in der Hinrunde war der Muskel des Innenverteidigers auf der anderen Seite betroffen. Heinrich Losing konnte noch nicht sagen, ob seinem Schützling nun ein, zwei oder drei Wochen Zwangspause bevorstehen. Zudem fehlt mit Philipp Elspaß nach seiner Nasenbein-Operation auch der zweite Innenverteidiger noch.
Immerhin: Die beiden Neuzugänge Shadi Ghrayeb (GSV Moers) und Daniel Gorden Raul (Ratingen) feierten ihren Einstand. „Nach zwei Trainingseinheiten ist das schwer zu bewerten, aber beide waren sehr bemüht. Die Jungs haben Bock – das ist erst mal wichtig“, sagte der Trainer.
Mit nun nur noch einem geplanten Testspiel beim SC St. Tönis am Samstag (14.30 Uhr) vor dem Re-Start in der Oberliga am 1. Februar gegen den FC Büderich ist die Situation beim SV Sonsbeck in der kurzen Wintervorbereitung im Kampf um den Klassenerhalt alles andere als optimal. Die Suche nach einem letzten Testspielgegner für den 24./25. Januar gestaltet sich weiterhin schwierig, da sämtliche, in Frage kommenden Vereine verplant sind.
Der Landesliga-Zweite SV Scherpenberg hat mit dem VfB Homberg am Sonntag sowie TuRU Düsseldorf (21. Januar) und dem SV Biemenhorst (25. Januar) noch drei weitere Standortbestimmungen vor dem Spitzenspiel in Rellinghausen am 1. Februar vor sich.
Scherpenbergs Trainer Sven Schützek sprach am Ende von einem „intensiven Test gegen einen guten Oberligisten“. Besonders wichtig sei ihm gewesen, seine Mannschaft auf allen Ebenen zu fordern. „Läuferisch und in den Zweikämpfen bin ich zufrieden.“
Der Coach nutzte die Partie auch, um zu experimentieren: Linksverteidiger Conner Wastian, der kürzlich vom Ligakonkurrenten GSV Moers kam, spielte im ersten Durchgang auf dem linken Flügel. Auch Hope Noruwa Ogansuyi durfte sich in offensiver Rolle ausprobieren, Kaan Terzi und Robin Fuhrmann teilten sich im defensiven Mittelfeld auf.
Besonders hob Schützek die Leistung seines zweiten Zugangs - Torschütze Werner, ebenfalls ein ehemaliger Grafschafter - hervor: „Er kam rein, hat ein gutes Spiel auf der Sechs gemacht, Ruhe ausgestrahlt, Zweikämpfe gewonnen – und das Tor erzielt. Beide Neuen werden uns klar verstärken und den Konkurrenzkampf anheizen.“
Was den Scherpenbergern noch Mut macht: In den kommenden Tagen sollen weitere Rückkehrer folgen. Neben Fuhrmann stehen auch Emirhan Karaca, Marcel Kretschmer, Arda Terzi und Luca Grillemeier wieder bereit. „Die Vorbereitung hat eigentlich erst jetzt richtig begonnen – und ich habe einfach wieder Bock, die Jungs zu coachen“, so Schützek.
