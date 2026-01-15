Hiobsbotschaft für den SV Sonsbeck im Test gegen SV Scherpenberg

Immerhin: Die beiden Neuzugänge Shadi Ghrayeb (GSV Moers) und Daniel Gorden Raul (Ratingen) feierten ihren Einstand. „Nach zwei Trainingseinheiten ist das schwer zu bewerten, aber beide waren sehr bemüht. Die Jungs haben Bock – das ist erst mal wichtig“, sagte der Trainer.

Mit nun nur noch einem geplanten Testspiel beim SC St. Tönis am Samstag (14.30 Uhr) vor dem Re-Start in der Oberliga am 1. Februar gegen den FC Büderich ist die Situation beim SV Sonsbeck in der kurzen Wintervorbereitung im Kampf um den Klassenerhalt alles andere als optimal. Die Suche nach einem letzten Testspielgegner für den 24./25. Januar gestaltet sich weiterhin schwierig, da sämtliche, in Frage kommenden Vereine verplant sind.

Der Landesliga-Zweite SV Scherpenberg hat mit dem VfB Homberg am Sonntag sowie TuRU Düsseldorf (21. Januar) und dem SV Biemenhorst (25. Januar) noch drei weitere Standortbestimmungen vor dem Spitzenspiel in Rellinghausen am 1. Februar vor sich.