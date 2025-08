Hiobsbotschaft für den SSV Ulm: Kapitän Jo Reichert fällt lange aus

Beim Spiel am Sonntagabend in Wiesbaden hatte sich Jo Reichert in der 66. Minute bei einem Zweikampf am Knie verletzt und musste lange Zeit auf dem Rasen behandelt werden. Anschließend wurde er in der Kabine und in einem Wiesbadener Krankenhaus versorgt. Mitten in der Nacht wurde er dann von Geschäftsführer Markus Thiele und dem Leiter Lizenzmannschaft, Bastian Noth von Wiesbaden nach Ulm gebracht. Dort fanden am heutigen Montag Untersuchungen statt, die nun die Diagnose brachten.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Es tut mir sehr leid für Jo, er war nach seiner Verletzung in der letzten Saison wieder fit und bereit für die neuen Aufgaben. Ich muss nicht betonen, wie wichtig er als Spieler und als Persönlichkeit für uns ist. Wir werden ihm alle Unterstützung und Zeit geben, die er braucht und müssen nun sehen, wie wir die große Lücke, die Jo für die nächsten Monate hinterlässt, schnell und bestmöglich schließen können.“