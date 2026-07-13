Hiobsbotschaft für den FCC: Kreuzbandriss bestätigt!

– Foto: Julius Schwalenberg

Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, hat sich die im Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin befürchtete schwere Knieverletzung bestätigt.

Der 20-Jährige hatte sich kurz vor dem Ende der 2:0-Testspielerfolgs in einem Zweikampf verletzt und musste vom Platz getragen werden. Untersuchungen in den Waldkliniken Eisenberg ergaben nun einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Damit fällt das Jenaer Eigengewächs für längere Zeit aus.

„Das ist ein harter Schlag – natürlich zuallererst für den Jungen, aber auch für uns als Mannschaft“, wird FCC-Trainer Marco Grote in der Vereinsmitteilung zitiert. Hessel habe sich in der Vorbereitung stark präsentiert und sei bereit für seine Aufgaben gewesen. Der Verein werde den Mittelfeldspieler auf seinem langen Weg der Rehabilitation bestmöglich unterstützen. Grote zeigte sich zudem überzeugt, dass Hessel mit seiner starken Mentalität zurückkehren werde.