Hiobsbotschaft für den Drittligisten SSV Ulm

Für den Drittligisten SSV Ulm gibt es eine Hiobsbotschaft.
Der SSV Ulm 1846 Fußball muss mehrere Monate auf Abwehrspieler Jonas David verzichten. Im Spiel beim SC Verl hat sich der 25-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.
Nach 48 Minuten musste Jonas David nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden. Die Untersuchungen am Sonntag und Montag ergaben nun die Diagnose.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir haben in dieser Saison eine absolute Pechsträhne, was Verletzungen angeht. Jonas wird von unserer medizinischen Abteilung und von uns allen die bestmögliche Unterstützung bekommen. Wir wünschen ihm eine schnelle und gute Genesung!“
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. FC Energie Cottbus 12 8-2-2 30:18 26
2. MSV Duisburg (Auf) 12 7-4-1 24:13 25
3. SC Verl 12 6-4-2 28:19 22
4. VfL Osnabrück 12 6-4-2 17:11 22
5. Rot-Weiss Essen 12 5-5-2 23:20 20
6. SV Waldhof Mannheim 12 6-1-5 23:19 19
7. 1. FC Saarbrücken 12 5-4-3 22:18 19
8. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 12 5-3-4 25:18 18
9. VfB Stuttgart II 12 5-3-4 17:18 18
10. FC Ingolstadt 04 12 4-5-3 22:16 17
11. Viktoria Köln 12 5-2-5 18:15 17
12. F.C. Hansa Rostock 12 4-5-3 15:14 17
13. SV Wehen Wiesbaden 12 4-4-4 15:16 16
14. TSV 1860 München 12 4-3-5 18:21 15
15. SSV Jahn Regensburg (Ab) 12 4-2-6 14:19 14
16. Alemannia Aachen 12 4-1-7 19:22 13
17. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 12 4-1-7 18:25 13
18. FC Erzgebirge Aue 12 3-3-6 11:19 12
19. TSV Havelse (Auf) 12 0-4-8 15:29 4
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 12 1-0-11 8:32 3
Das sind die nächsten Spiele:
Fr., 31.10.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - MSV Duisburg
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Energie Cottbus
Sa., 01.11.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SC Verl
So., 02.11.25 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
So., 02.11.25 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt 05
So., 02.11.25 19:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken