Hiobsbotschaft für den Drittligisten SSV Ulm

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Für den Drittligisten SSV Ulm gibt es eine Hiobsbotschaft.

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss mehrere Monate auf Abwehrspieler Jonas David verzichten. Im Spiel beim SC Verl hat sich der 25-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Nach 48 Minuten musste Jonas David nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden. Die Untersuchungen am Sonntag und Montag ergaben nun die Diagnose.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir haben in dieser Saison eine absolute Pechsträhne, was Verletzungen angeht. Jonas wird von unserer medizinischen Abteilung und von uns allen die bestmögliche Unterstützung bekommen. Wir wünschen ihm eine schnelle und gute Genesung!“ +++