Hiobsbotschaft für den ASV Neumarkt und Weiden-Ost

Den Neumarkter Adlern kam die 0:2-Niederlage bei der DJK Gebenbach am Freitag teuer zu stehen. Passiert war es nach einer knappen halben Stunde. Neumarkts „Sechser“ Fabian Pözl verletzte sich bei einem harten Zweikampf, musste ausgewechselt werden. Dass ein Außenbandriss vorliegt, stand schnell fest. Die MRT-Untersuchung am Montag ergab überdies einen Anriss des vorderen Kreuzbandes. Darüber informiert Sportlicher Leiter Benedikt Thier auf FuPa-Anfrage. „Das ist richtig blöd“, seufzt Thier.



Somit wird Fabian Pözl dem Tabellenführer der Bayernliga Nord lange fehlen. Eine bittere Pille für den ASV, denn das 21-jährige Eigengewächs präsentierte sich zuletzt in bestechender Form. Mit seinen Leistungen war der Jungspund einer der Garanten für den derzeitigen sportlichen Höhenflug der Oberpfälzer. Beim Match in Gebenbach führte Pözl die Neumarkter Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld, nachdem Alexander Braun ausgefallen war. Frühzeitig aus der Jugend hochgezogen, bestritt Pözl in jungen Jahren bereits 79 Bayernligaspiele für den ASV. Weitere werden erstmal nicht dazukommen.





Eine personelle Hiobsbotschaft ereilte auch den FC Weiden-Ost, Tabellensiebter der Bezirksliga Nord. Beim Sonntags-Auswärtsspiel in Raindorf (1:5-Niederlage) zog sich Tim Schlesinger in der ersten Halbzeit eine schwere Knieverletzung zu. Jetzt steht fest: Der 22-jährige Abwehrmann hat sich das vordere Kreuzband gerissen. Das bedeutet vermutlich das Saisonende für den jungen Leistungsträger der Ostler, der schon die Saison 2023/24 fast komplett aussetzen musste. Seit Sommer zeichnet Schlesinger als Trainer der Weidener Kreisliga-U23 verantwortlich. „Der Verein wünscht Tim gute Besserung und viel Kraft. Wir werden füreinander und miteinander einstehen, sowie das Bestmögliche geben, um Tim in seiner Genesung zu unterstützen“, schreibt der FC Ost auf seinen sozialen Kanälen.