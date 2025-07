Hiobsbotschaft, ein Zugang und drei Verstärkungen

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Hiobsbotschaft: Justin Bulang verletzt sich im Training schwer

Als frischer Neuzugang vorgestellt hörte man Justin bereits in den ersten Tagen lautstark im Training und Wettkampf. Die Lust auf eine neue Herausforderung war zu spüren, nachdem ihn in den letzten Jahren immer wieder Verletzungen zurückwarfen. Selbiges erwischte ihn nun erneut, Justin verletzt sich im Training schwer am Knie.

Gemeinsam einigte man sich darauf, dass Justin ohne Zeitdruck OP und Wiederaufbau in Angriff nimmt und der bevorstehende Vertrag nicht wirksam wird. Der FSV 63 unterstützt ihn bei allen Maßnahmen auf dem Weg zurück auf den Platz.

FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Herzlich willkommen, Tilmann Wagenitz! Tilmann Wagenitz wechselt von der BSG Pneumant Fürstenwalde zum FSV Union Fürstenwalde! Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler bringt Übersicht und Zweikampfstärke mit - um unser Zentrum zu verstärken. Seine fußballerischen Wurzeln liegen bei Pneumant Fürstenwalde, wo er unter keinem Geringeren als unserem heutigen U19-Coach Basti Probst ausgebildet wurde. Ein echter Kreis schließt sich!

