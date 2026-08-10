Hiobsbotschaft: Delay-Sports-Torjäger erleidet schwere Verletzung Mehrere Bänderrisse im Knie von ser · Gestern, 23:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Kuban

Diese Nachricht ist ganz bitter! Kurz vor Saisonstart verliert Delay Sports einen seiner Torjäger durch eine Verletzung.

Am Sonntag startet Delay Sports in die neue Saison. Dann spielt das Team um die Streamer/Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede erstmals in der Berliner Landesliga. Gegner ist der Köpenicker FC, der noch vor zwei Monaten beinahe in die Berlin-Liga aufgestiegen wäre, die Relegation gegen Johannisthal verlor. Wenn es am Sonntag um die ersten Punkte der neuen Spielzeit geht, kann er nicht mitwirken: Pascal Brossmann. Delays zweitbester Torschütze der vergangenen Saison verletzte sich im Testspiel gegen Falkensee-Finkenkrug am vergangenen Wochenende schwer. Der Verein informierte am Montagabend über die Diagnose: Brossmann hat sich das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Auch Außen- und Innenband wurden in Mitleidenschaft gezogen. Somit fehlt der Stürmer auf unbestimmte, aber in jedem Fall lange Zeit.

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