Hiobsbotschaft beim SC Spelle! Zwei Spieler fallen aus

– Foto: Uli Mentrup

Das ist bitter: Zwei Fußballer des Oberligisten SC Spelle-Venhaus fallen längerfristig aus: Anton Popov steht wegen einer Fußverletzung wahrscheinlich diese Saison nicht mehr zur Verfügung. Steffen Schepers wird nach einem Kreuzbandriss erst im nächsten Jahr wieder einsteigen können. Damit muss Trainer Tobias Harink im Endspurt um die Aufstiegsränge auf zwei Stammkräfte verzichten.

„Das ist ärgerlich für die Spieler und den Verein“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte. Anton Popov war einer der Aufsteiger der Hinserie. Der zuverlässige zentrale defensive Mittelfeldspieler stand in 19 von 20 Oberliga-Partien in der Startelf. „Er war richtig gut drauf.“ Das gilt auch für Steffen Schepers. Der Flügelflitzer hatte sich nach langer Verletzungspause zurückgemeldet, absolvierte 19 Punktspiele, in denen er sechs Tore schoss und weitere Treffer seiner Mitspieler vorbereitete. Schepers verletzte sich im Punktspiel vor gut einer Woche beim BSV Rehden. „So wie es geknackt hat, wusste ich sofort, dass da was sein wird. Mit einem Kreuzbandriss habe ich nicht gerechnet. Das war die schlechteste aller Möglichkeiten.“ Um eine Operation kommt der 28-Jährige nicht herum, wenn er noch einmal Fußball spielen will. Und das will er auf jedem Fall. Jetzt droht ihm eine einjährige Pause bis zum Comeback. Aber Schepers hofft, dass er früher wieder loslegen kann. Aktuell kann er sich nur auf Krücken fortbewegen.

Schepers, der 2023 vom SV Holthausen Biene gekommen ist, fiel mit einer Schambeinentzündung und Leistenproblemen acht Monate aus. Nach muskulären Problemen zu Beginn der aktuellen Saison und einem etwas schleppenden Rückrundenstart fühlte er sich wieder top-fit. „Ich wollte die letzten Wochen in dieser Saison noch einiges reißen.“ Schepers blickt zuversichtlich in die Zukunft. Sein Motto lautet „stärker zurückkommen“. Der gebürtige Harener hat mit dem SCSV zehn Minuten in der Regionalliga gespielt. Dass er in der Oberliga mithalten kann, hat er diese Saison bewiesen. Er hofft, dass er nach seinem Comeback das Glück haben wird, mit dem SCSV nochmal in der vierten Liga aufzulaufen. Das ist sein persönliches Ziel. „Das braucht man“, sagt Schepers, gerade wegen der ätzenden Diagnose. Bei den vergangenen Verletzungen und Rückschlägen habe er gelernt, dass es „nur einen Weg gibt. Und der ist voran.“