Hinterzarten will Kampf gegen Löffingen annehmen

In der Fußball-Bezirksliga will der SV Hinterzarten möglichst rasch jegliche Zweifel am Klassenerhalt zerstreuen. Bei der SG Unadingen/Dittishausen stellt man sich eine Etage darunter auf ein ganz langes Zittern ein.

Fast scheint es wie in der Bundesliga: Dort ist die Meisterfrage schon lange geklärt. "Vizekusen" mutierte in dieser Saison zum unschlagbaren Dominator und ließ Rekordmeister Bayern München und den Rest der Beletage des deutschen Fußballs weit hinter sich. Aber am anderen Ende der Fahnenstange wird noch ums Überleben gekämpft. Ähnlich präsentiert sich die Lage in der Bezirksliga und Kreisliga A. Nein, Meister ist der FC Pfaffenweiler noch nicht, aber die Kaltgetränke nebst Leckereien vom Grill können schon einmal geordert werden. Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FV Möhringen weiterhin satte zehn Zähler. Da lässt sich der Spitzenreiter die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Spätestens der 2:0-Sieg am Mittwoch beim starken Aufsteiger SG Dauchingen/Weilersbach dürfte jeglichen Hoffnungen der Konkurrenz ein jähes Ende bereitet haben. Es ist davon auszugehen, dass sich am Sonntag auch der FC Bräunlingen der Stärke der Schlageter-Truppe beugen muss.

Keinesfalls in die Knie gehen will der SV Hinterzarten beim FC Löffingen. Auf den ersten Blick scheinen die Hochschwarzwälder nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, doch auf den zweiten sieht die Sache gleich gefährlicher aus. Sollte tatsächlich der Fall mit vier Absteigern eintreten, dann muss auch der SVH noch punkten, um über dem Strich zu bleiben. Die zwei Konkurrenten sind zwar unmittelbare Tabellennachbarn, doch die Sicherheitslage ist eine völlig andere. Im Gegensatz zu Hinterzarten kann Löffingen mit 39 Punkten und damit großer Gelassenheit die Spielzeit abwickeln. Mehr bei BZ-Plus.