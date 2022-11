Hinterzarten setzt sich im Derby gegen Hölzlebruck durch Der SV stoppt seine Ergebniskrise und schlägt Hölzlebruck mit 1:0 +++ Riedöschingen/Hondingen, Hochemmingen und Geisingen mit deutlichen Siegen

Während an der Tabellenspitze der SV Geisingen weiter einsam seine Kreise zieht, kassierte der FC Löffingen erneut eine Vielzahl an Gegentreffern und hatte dieses Mal keine späte Antwort parat.

Im ersten Durchgang lieferten sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe, ohne sich jedoch aussichtsreiche Möglichkeiten herauszuspielen. Der einzige Treffer des Tages gelang dem SV Hinterzarten per Elfmeter, nachdem Stürmer Manuel Birkle gefoult worden war. Nach der Pause drückte Hölzlebruck auf den Ausgleich, zwingend wurden die Gäste aber zu selten. In einer spannenden Schlussphase brachte Hinterzarten den nicht unverdienten Sieg über die Zeit. Tor: 1:0 Schuler (8.). SR: Staiger. ZS: 230. SG Riedöschingen/Hondingen - FC 07 Furtwangen 4:0 (2:0).

"Es war eigentlich nur das Ergebnis eng, das Spiel eher nicht", kommentierte Villingens Trainer Walter Faletta den Sieg seiner Mannschaft. Durch Torwartfehler schenkte sich der DJK zwei Tore quasi selbst ein, der Gästetreffer zum 4:3 tief in der Nachspielzeit blieb die einzige herausgespielte Torchance der Bräunlinger in der gesamten Partie, die Villingen ansonsten klar dominierte. Tore: 1:0, 2:0 Kärcher (16., 47.), 2:1 Noack (54., ET), 3:1 Kärcher (80.), 3:2 Noack (82., ET), 4:2 Giusa (86.), 4:3 Bauer (90.). SR: Bormann. ZS: 100. SV Hinterzarten - SV Hölzlebruck 1:0 (1:0).

Der SV Geisingen erwischte einen guten Start und ging nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Im zweiten Durchgang brauchten die Gäste nur wenige Sekunden, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Gastgeber schlugen postwendend zurück und stellten den alten Abstand wieder her. Nach dem 3:1 durch Dreierpacker Luca Arceri hielt Geisingen die Aasener dann vom eigenen Tor weg und fuhr aus Sicht des Heimtrainers Stefan Pröhl "einen völlig verdienten Sieg" ein. Tore: 1:0 Arceri (35.), 1:1 Edbauer (46.), 2:1 Zubcic (49.), 3:1, 4:1 Arceri (58., 83.). SR: Helten. ZS: 150. DJK Villingen - FC Bräunlingen 4:3 (1:0).

"Wir wollten es als Team heute einfach mehr", kommentierte Hochemmingens Trainer Mario Buccelli den Gästesieg, zu dem er persönlich per Doppelpack entscheidend beitrug. Nach zuletzt starken Leistungen ohne den gewünschten Ertrag gelang es dem FC Hochemmingen, gegen den Tabellenletzten sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen. "Ich muss besonders meiner Defensive ein Kompliment aussprechen", sagte Buccelli, dessen Viererkette die Löffinger Angriffsbemühungen stets zunichte machte. Tore: 0:1 Fischer (8.), 0:2 Buccelli (16.), 0:3 Künstler (39.), 0:4 Buccelli (50.). SR: Müller. Z: 100.





FC Pfaffenweiler - FC Schonach 3:2 (0:1).

In einem ausgeglichenen Spiel mit wenig Torraumszenen stand Schonach defensiv kompakt und ging kurz vor der Pause durch einen sehenswert herausgespielten Treffer in Führung. Pfaffenweiler tat sich im ersten Durchgang gegen die diszipliniert verteidigenden Gäste schwer, zeigte nach dem Seitenwechsel aber ein anderes Gesicht. Zehn starke Minuten reichten dem Team von Björn Schlageter aus, um auf 3:1 zu stellen und auf die Siegerstraße einzubiegen. Tore: 0:1 Hopf (38.), 1:1 Saja (64.), 2:1 Anders (68.), 3:1 Gür (75.), 3:2 Guaglianone (82.). SR: Imhof. Z: 80.





SG Marbach/Rietheim - FV Möhringen 3:4 (1:2).

Möhringen nutzte seine ersten beiden großen Chancen konsequent aus, doch per Strafstoß konnten die Gastgeber verkürzen. In einem hochklassigen Bezirksligaspiel mit mehrfachem Aluminium-Pech auf beiden Seiten roch es eine Viertelstunde vor dem Abpfiff nach einer Punkteteilung. Dass es anders kam und Möhringen sich spät über den Sieg freuen konnte, lag an einem Elfmeterpfiff tief in der Nachspielzeit. Tore: 0:1 Bell (13.), 0:2 Gomina (21.), 1:2 Tränkle (24.), 1:3 Gomina (46.), 2:3 Richter (53.), 3:3 Effinger (77.), 3:4 Paulsen (90./FE). SR: Fresenborg. Z: 140.





TuS Bonndorf - FV Tennenbronn 3:1(0:1).

"Ich muss ehrlich gestehen, dass das kein gutes Spiel von uns war", resümierte Bonndorfs Trainer Claudio Andreotti. "Gerade unsere erste Halbzeit war richtig schlecht, allerdings muss ich Tennenbronn für ihre Leistung auch ein Lob aussprechen." Doch das Tempo, das die Gäste an den Tag legten, konnten sie nicht bis zum Schlusspfiff durchziehen. Nach dem Bonndorfer Ausgleich schwanden auf FV-Seite zunehmend die Kräfte, weshalb der TuS einen schmeichelhaften Dreier landete. Tore: 0:1 Stoll (18.), 1:1 Baumgärtner (66.), 2:1 Plum (76.), 3:1 Isele (83.). SR: Bormann. Z: 120.





SG Eintracht Neukirch-Gütenbach - SG Riedböhringen/Fützen 2:1 (0:0).

In einem vom spielerischen Niveau her ansehnlichen Duell startete die Eintracht furios und erspielte sich eine Reihe guter Chancen - was fehlte, war die Präzision im Abschluss. Riedböhringen strahlte hauptsächlich bei Kontern Gefahr aus. Aus dem Spiel heraus fehlte es den Gästen an Kreativität. Auch im zweiten Durchgang waren die Einheimischen die deutlich tonangebende Mannschaft, es sollte allerdings bis zur 77. Minute dauern, ehe sich die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach per Direktschuss von der Strafraumkante aus zum ersten Mal belohnte. Tore: 1:0 Riesle (77.), 2:0 Duffner (85.), 2:1 Müller (88.). SR: Baidin. Z: 280.