Hinterschmiding lässt Federn – Drexler schießt Ringelai zum Sieg

Das Topspiel zwischen dem SV-DJK Karlsbach und dem SSV Hinterschmiding endete remis. – Foto: Robert Geisler

Endlich rollt das Leder wieder auf den Plätzen der Region, doch der Start in die Frühjahrsrunde der A-Klasse Freyung fühlte sich am 18. Spieltag für so manchen Favoriten noch etwas hölzern an. Während der Spitzenreiter aus Freyung das Geschehen entspannt vom Sofa aus verfolgte, schenkten sich die Verfolger im direkten Duell keinen Zentimeter. In Karlsbach regierte der Wind, was am Ende zu einer Punkteteilung führte, die vor allem dem Tabellenführer in die Karten spielt. In Grainet lieferte Sebastian Drexler eine sehr gute Vorstellung ab, und auch in Böhmzwiesel sowie Röhrnbach fielen viele Tore. Diese und alle weiteren Spiele vom vergangenen Wochenende nun im Überblick:

Der TSV Ringelai bestimmte zwar die erste Halbzeit, ließ aber reihenweise Hochkaräter liegen. So stand es zur Pause nach dem Treffer von Drexler in der 35. Minute lediglich 0:1. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Patrick Freund glich für die Bezirksliga-Reserve in der 61. Minute aus, doch Drexler antwortete prompt per Foulelfmeter in der 65. Minute. Als Freund in der 76. Minute per Freistoß erneut den Ausgleich markierte, schien die Partie zu kippen. Doch nur sechzig Sekunden später zeigte Drexler erneut vom Punkt keine Nerven und schnürte in der 77. Minute den Dreierpack. Leon Bezold machte in der 80. Minute alles klar. Ringelai festigt damit den fünften Platz und bleibt in Schlagdistanz zu den obersten beiden Plätzen.

Tore: 0:1 Sebastian Drexler (35.), 1:1 Patrick Freund (61.), 1:2 Sebastian Drexler (65. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Freund (76.), 2:3 Sebastian Drexler (77. Foulelfmeter), 2:4 Leon Bezold (80.) ---

Es bleibt ein grauer Frühling für Böhmzwiesel. Das Schlusslicht der Liga wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison. Gegen die SG Fürsteneck/Prag hielt die junge Truppe in der ersten Halbzeit noch beachtlich dagegen, musste sich aber der individuellen Klasse von Nico Sigl beugen. Sigl traf in der 10. Minute per Freistoß zur Führung ins Netz und erhöhte in der 51. Minute nach einer sehenswerten Einzelaktion auf 0:2. Nur sieben Minuten später bewies er sein Auge für den Mitspieler, als er Moritz Wolf bediente, der in der 58. Minute per Kopf vollstreckte. Julian Klement setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte. Die mitgereisten Fans feierten den verdienten Auswärtssieg, der für Fürsteneck/Prag weiterhin Platz zehn bedeutet. Tore: 0:1 Nico Sigl (10.), 0:2 Nico Sigl (51.), 0:3 Moritz Wolf (58.), 0:4 Julian Klement (68.) ---

Der SC Herzogsreut untermauert zum Auftakt seine Ambitionen auf das vordere Tabellendrittel. Auf dem Röhrnbacher Rasen erwies sich der Tabellenvierte als die abgeklärtere Elf, obwohl die Hausherren zunächst den aktiveren Eindruck machten. Andreas Freund brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, doch Michael Mitterbauer belohnte die Bemühungen der Kreisliga-Reserve in der 29. Minute mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es jedoch die Zeit des Johannes Blöchl. Mit einem Doppelschlag in der 48. Minute und der 75. Minute zog er den Gastgebern den Stecker. Individuelle Fehler in der Röhrnbacher Hintermannschaft luden Herzogsreut förmlich ein, was Maxi Resch in der 87. Minute zum 1:4-Endstand nutzte. Während Herzogsreut den Kontakt nach oben hält, bleibt Röhrnbach II auf dem zwölften Rang stecken. Tore: 0:1 Andreas Freund (13.), 1:1 Michael Mitterbauer (29.), 1:2 Johannes Blöchl (48.), 1:3 Johannes Blöchl (75.), 1:4 Maxi Resch (87.) ---

In Kumreut sahen die 80 Zuschauer einen Heimsieg, der auch in der Höhe absolut in Ordnung geht. Der SV Kumreut präsentierte sich über die gesamte Spielzeit als das reifere Team. Johannes Haidl in der 15. Minute und Lukas Fischer in der 31. Minute stellten früh die Weichen auf Sieg. Waldkirchen II schöpfte kurz vor der Pause durch Felix Autengruber in der 43. Minute noch einmal Hoffnung, doch Simon Teske stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Kurios wurde es in der 69. Minute, als erst Marco Veltl auf 4:1 erhöhte und im direkten Gegenzug Michael Christoph den Endstand zum 4:2 markierte. Kumreut rückt durch diesen Erfolg bis auf drei Punkte an den Tabellensechsten aus Waldkirchen heran. Tore: 1:0 Johannes Haidl (15.), 2:0 Lukas Fischer (31.), 2:1 Felix Autengruber (43.), 3:1 Simon Teske (67.), 4:2 Michael Christoph (69.), 4:1 Marco Veltl (69.) ---

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen dem Dritten und dem Zweiten hielt emotional, was es versprach, auch wenn das spielerische Niveau unter der langen Winterpause und dem böigen Wind litt. Mario Maier brachte die Hausherren in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung, nachdem Thomas Kellhammer im Strafraum gefällt worden war. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Korbinian Wilhelm nutzte in der 22. Minute einen Patzer von Keeper Sperling zum Ausgleich. Direkt nach Wiederbeginn in der 48. Minute schlug ein Schuss von Simon Hackl ein und bracht die Gäste in Führung. Doch Karlsbach bewies Moral. Nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, verwandelte Mario Maier seinen zweiten Strafstoß des Tages zum Endstand. Ein Remis, das keinem so recht weiterhilft, außer dem spielfreien Spitzenreiter. Tore: 1:0 Mario Maier (11. Foulelfmeter), 1:1 Korbinian Wilhelm (22.), 1:2 Simon Hackl (48.), 2:2 Mario Maier (50.) ---