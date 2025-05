Die SG Preying/Tittling (in weiß) setzte sich deutlich gegen den DJK SV St. Oswald durch. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Hinterschmiding ist Derbysieger - Kumreut dreht Spiel kurz vor Schluss Überblick über den 25. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Am vergangenen Wochenende fand in der A-Klasse Freyung der 25. und damit vorletzte Spieltag statt. Der SSV Hinterschmiding und der TSV Ringelai setzten sich in ihren Partien durch und damit kommt es am kommenden Spieltag zum großen Showdown zwischen den beiden Teams. Der SV Kumreut drehte mit zwei späten Treffern einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Stadion am Glasbach fand ein spannendes Duell zwischen dem SV Grainet II und dem SV Kumreut statt. Die Heimelf ging in der 58. Minute durch Jonas Hechinger, nach einem Pass von Patrick Freund, mit 1:0 in Führung. Neun Minuten später erhöhte Freund auf 2:0, nachdem Hechinger ihm die Vorlage gegeben hatte. Doch Kumreut antwortete prompt: Petr Balousek verkürzte per Volley in der 78. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit drehte Kumreut das Spiel mit einem Freistoßtor von Marko List zum 2:2 und Balousek erzielte in der letzten Sekunde das 2:3.

Tore: 1:0 Jonas Hechinger (58.), 2:0 Patrick Freund (67.), 2:1 Petr Balousek (78.), 2:2 Marko List (90+1.), 2:3 Petr Balousek (90+4.) ---

In einem spannenden Duell der A-Klasse Freyung trennten sich der SV Perlesreut II und SV Haus i. W. mit 1:1. Tobias Lang brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, als er das Leder gekonnt im Netz versenkte. Christian Brandl glich in der 60. Minute für Perlesreut aus, indem er nach innen zog und den Ball präzise ins linke obere Eck beförderte. Es blieb bis zum Ende bei diesem Ergebnis, sodass das Schlusslicht gegen den bereits feststehenden Meister einen Punkt holte. Tore: 0:1 Tobias Lang (19.), 1:1 Christian Brandl (60.) ---

Im Karl-Breinbauer-Stadion setzte sich die SG Preying/Tittling im A-Klasse-Spiel gegen DJK SV St. Oswald mit 4:1 durch. Nach einer guten Chance für Felix Schadenfroh in der 30. Minute erzielte Abbas Alzakrootee per Kopf das 1:0 (46'). Fabian Hobelsberger glich mit einem beeindruckenden Volley aus 20 Metern aus (48'). Florian Ellinger brachte die Gastgeber dann mit zwei Toren (54', 65') wieder in Führung, bevor Michael Graf per Kopf das 4:1 in der Schlussminute markierte. Tore: 1:0 Abbas Alzakrootee (46.), 1:1 Fabian Hobelsberger (48.), 2:1 Florian Ellinger (54.), 3:1 Florian Ellinger (65.), 4:1 Michael Graf (90.) ---

Im Waldstadion Karlsbach setzte sich der TSV Ringelai mit 1:0 gegen den SV-DJK Karlsbach durch. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der dritten Minute, als Sebastian Drexler im Vollsprint geschickt angespielt wurde und vor dem Tor eiskalt verwandelte. Karlsbach hatte in der zwölften Minute eine große Chance durch Alexander Bauer, dessen Kopfball und Nachschüsse jedoch am Torwart Kapfenberger und dem Pfosten scheiterten. Die erste Halbzeit war geprägt von Mittelfeldgeplänkel, wobei Ringelai spielerisch überlegen war, aber kaum gefährliche Abschlüsse zustande brachte. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams Möglichkeiten, doch die Gäste vergaben einige klare Chancen, darunter einen Schuss von Jonas Eibl, der den Innenpfosten traf, und zwei weitere Möglichkeiten für Manuel Einberger. Schlussendlich reichte der frühe Treffer Ringelais für den verdienten Sieg, während Karlsbach offensiv zu wenig zeigte. Tore: 0:1 Sebastian Drexler (3.) ---

Im Möselstadion traf der SSV Hinterschmiding am Samstag auf den SC Herzogsreut und konnte sich mit 4:0 durchsetzen. Das Spiel begann eher gemächlich, bis Simon Hackl in der 34. Minute nach einer Vorlage von Daniel Hödl das erste Tor erzielte. In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich: Korbinian Wilhelm verwandelte in der 58. Minute einen Elfmeter sicher zur 2:0-Führung. Nur 19 Minuten später erhöhte er eiskalt auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Alexander Kaspar in der 81. Minute, der sich mit seinem Tor belohnte. Der SSV Hinterschmiding gewann somit das Derby verdient. Tore: 1:0 Simon Hackl (34.), 2:0 Korbinian Wilhelm (58. Foulelfmeter), 3:0 Korbinian Wilhelm (77.), 4:0 Alexander Kaspar (81.) ---