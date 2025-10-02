Hinterschmiding fordert Herzogsreut – Spitzenspiel prägt den Spieltag

Der elfte Spieltag der A-Klasse Freyung verspricht Hochspannung. Gleich mehrere direkte Duelle verändern möglicherweise das Tabellenbild: Waldkirchen II empfängt Absteiger TV Freyung zum Kräftemessen der Verfolger, während Hinterschmiding und Herzogsreut im Gipfeltreffen um die Tabellenführung streiten. Im unteren Teil der Tabelle stehen sich die SG Bischofsreut/Haidmühle und Grainet II gegenüber. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Ein Gipfeltreffen, das die gesamte Gemeinde elektrisiert: Der SSV Hinterschmiding empfängt den Ortsnachbarn aus Herzogsreut. Hinterschmiding stellt mit 43 Toren die gefährlichste Offensive der A-Klasse, musste sich zuletzt aber mit einem Unentschieden in Freyung begnügen. Herzogsreut dagegen marschiert mit sieben Siegen aus acht Spielen durch die Saison und schickte Perlesreut II am vergangenen Wochenende mit einem 5:0 nach Hause. Bessere Vorzeichen für ein umkämpftes Derby gibt es nicht.

Der Tabellenfünfte, TSV Waldkirchen, mit siebzehn Punkten trifft auf den Vierten TV Freyung, der bislang ungeschlagen ist und mit zwanzig Zählern glänzt. Waldkirchen II feierte zuletzt einen klaren 6:0-Erfolg über Röhrnbach II und will nun auch den Absteiger ärgern. Freyung kam in den vergangenen beiden Partien nicht über Remis hinaus, besitzt jedoch mit 42 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Welcher Verfolger setzt sich durch und profitiert vielleicht vom Derby zwischen Hinterschmiding und Herzogsreut?

Für Perlesreut II ist die Partie gegen Fürsteneck/Prag ein wichtiger Prüfstein im unteren Tabellenmittelfeld. Die Gastgeber rangieren mit neun Punkten auf Platz zehn, mussten zuletzt eine klare Niederlage in Herzogsreut hinnehmen. Fürsteneck/Prag reist mit zehn Zählern an und zeigte bisher wechselhafte Leistungen. Der Sieger dieser Begegnung kann sich Luft auf die hinteren Plätze verschaffen, der Verlierer steckt vorerst fest.

Die Lage spitzt sich für Röhrnbach II immer weiter zu. Mit lediglich sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:43 steht die Mannschaft auf Rang elf. Nach der deutlichen Niederlage in Waldkirchen kommt nun der SV Kumreut, der im Mittelfeld liegt. Vierzehn Punkte und ein 9:1 gegen Böhmzwiesel zuletzt zeigen, dass die Gäste an Konstanz gewonnen haben.

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell. Die SG Bischofsreut/Haidmühle wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und steht mit einem Punkt auf Rang zwölf. Das letzte Spiel endete mit einer 5:0-Niederlage in Karlsbach. Grainet II ist mit zehn Zählern zwar etwas besser gestellt, doch auch hier mangelt es an Konstanz. Nach nun sieben Spiele in Folge ohne eigenen Sieg gilt es nun, gegen die SG wieder drei Punkte einzufahren.

