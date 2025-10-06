Hinterschmiding erobert Spitze – SG Bischofsreut jubelt erstmals

Die SG Bischofsreut/Haidmühle hat mit vier Punkten aus zwei Spielen ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ein Fußball-Wochenende mit doppelter Ladung in der A-Klasse Freyung hat die Kräfteverhältnisse neu geordnet. Der SSV Hinterschmiding setzte sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze, während Herzogsreut erstmals seit Wochen strauchelte. Waldkirchen II stoppte den bisherigen Tabellenzweiten mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg, Freyung bleibt ohne Niederlage. Im Tabellenkeller meldete sich Bischofsreut/Haidmühle mit dem ersten Saisonsieg zurück, während Röhrnbach II und Böhmzwiesel schwere Rückschläge hinnehmen mussten. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

11. Spieltag:

Im Spiel zwischen der SG Bischofsreut/Haidmühle und dem SV Grainet II trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie begann schleppend, so dauerte es bis zur 60. Minute, als Felix Binder für Grainet nach einem starken Aktion von Nathan Blöchl einnetzte. Blöchl dribbelte geschickt durch die Abwehr und legte quer auf Binder, der nur noch einschieben musste. Bischofsreut ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete in der 73. Minute durch Manuel Mau, der mit einem schönen Schuss den Ausgleich erzielte. Tore: 0:1 Felix Binder (60.), 1:1 Manuel Mau (73.)

Josef Lorenz brachte die Gastgeber in der 13. Minute, nach Vorarbeit von Michael Mitterbauer, in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Marco Veltl für Kumreut aus. Stefan Göttl verwandelte in der 32. Minute einen Freistoß und stellte auf 2:1. Lukas Fischer sorgte jedoch in der 36. Minute für den erneuten Ausgleich. Nach der Halbzeit brachte Petr Balousek Kumreut in der 50. Minute in Führung, bevor Simon Teske in der 74. Minute per Elfmeter auf 4:2 erhöhte. Tore: 1:0 Josef Lorenz (13.), 1:1 Marco Veltl (15.), 2:1 Stefan Göttl (32.), 2:2 Lukas Fischer (36.), 2:3 Petr Balousek (50.), 2:4 Simon Teske (74. Foulelfmeter) ---

Die Gäste gingen früh in Führung: Hannes Eckmüller ließ mehrere Verteidiger stehen und vollendete gekonnt ins kurze Eck (9.). Doch Waldkirchen antwortete postwendend: Maximilian Westall verwandelte einen Freistoß, der zunächst in der Mauer landete, eiskalt zum 1:1 (12.). Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren verletzungsbedingten Wechseln. Nach der Gelb-Roten Karte für Felix Autengruber (64.) schien Freyung die Oberhand zu gewinnen und erzielte durch Felix Seitz das 1:2 (75.). In der Nachspielzeit wurde es dramatisch: Nach einem Foul an Jakob Ilg gab es einen Elfmeter, den Mario Raab sicher verwandelte (90+4). Tore: 0:1 Hannes Eckmüller (9.), 1:1 Maximilian Westall (12.), 1:2 Felix Seitz (75.), 2:2 Mario Raab (90.+4 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Felix Autengruber (64./TSV Waldkirchen II/) ---

Im Möselstadion trafen am Freitag der SSV Hinterschmiding und der SC Herzogsreut in einem spannenden Derby aufeinander. Die Partie begann hektisch, doch die erste große Chance hatte Nico Moser, dessen Schuss von Raab pariert wurde. In der 29. Minute wurde Korbinian Wilhelm im Strafraum gefoult und verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Nach der Halbzeit drückte Herzogsreut, doch der SSV blieb effizient. In der 73. Minute setzte Mittermeier Wilhelm perfekt in Szene, der eiskalt zum 2:0 traf. Ein verschossener Elfmeter von Resch in der 83. Minute verhinderte den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit sah Deiglmeier noch die rote Karte. Tore: 1:0 Korbinian Wilhelm (29. Foulelfmeter), 2:0 Korbinian Wilhelm (73.)

Rot: Manuel Deiglmeier (90./SC Herzogsreut/Handspiel als letzter Mann auf Höhe Mittellinie.)

Besondere Vorkommnisse: Maxi Resch (SC Herzogsreut) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Raab (83.). ---

In einem packenden Duell der A-Klasse Freyung zwischen dem SV Perlesreut II und der SG Fürsteneck/Prag setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Nach einem frühen Elfmeter von Nico Sigl in der 25. Minute (0:1) glich Jürgen Fuchs nur eine Minute später aus (1:1). Fabian Stadler brachte Perlesreut in der 38. Minute mit 2:1 in Führung, doch Niklas Friedl sorgte mit einem Kopfballtor kurz vor der Halbzeit für den 2:2-Ausgleich (45.). Im zweiten Durchgang verwandelte Sigl einen weiteren Elfmeter (73.) und sicherte den Gästen den Sieg. Tore: 0:1 Nico Sigl (25. Foulelfmeter), 1:1 Jürgen Fuchs (26. Handelfmeter), 2:1 Fabian Stadler (38.), 2:2 Niklas Friedl (45.), 2:3 Nico Sigl (73. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Jürgen Fuchs (SV Perlesreut II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Draxinger (41.). --- 12. Spieltag:

Am Sonntag trafen die SG Fürsteneck/Prag und der SSV Hinterschmiding in einem spannenden A-Klasse-Spiel aufeinander. Die Heimelf ging früh in Führung: In der 16. Minute nutzte Nico Sigl eine zu passive Abwehr und verwandelte eine Flanke volley zum 1:0. Doch die Gäste antworteten schnell: Simon Hackl köpfte nur zwei Minuten später nach einem Eckball von Jannik Seidl zum 1:1 ein. In der zweiten Halbzeit dominierte der SSV, doch der Treffer sollte nicht gelingen. In der Nachspielzeit erzielte Felix Petermaier aber doch noch, nach einem Freistoß von Korbinian Wilhelm, das entscheidende 2:1 und bescherte dem SSV den Sieg. Tore: 1:0 Nico Sigl (16.), 1:1 Simon Hackl (18.), 1:2 Felix Petermaier (90.+1) ---

Im Hugei-Stadion kam es zu einem klaren Sieg des TSV Waldkirchen II gegen den SC Herzogsreut. Maximilian Westall eröffnete in der 22. Minute das Spiel. Nur sechs Minuten später erhöhte er auf 2:0, nachdem Felix Autengruber ihm die Vorlage gab. In der 30. Minute folgte das 3:0 durch Michael Christoph. Den Schlusspunkt setzte erneut Christoph mit einem Elfmeter in der 68. Minute, was das Endergebnis von 4:0 besiegelte. Tore: 0:1 Maximilian Westall (22.), 0:2 Maximilian Westall (28.), 0:3 Michael Christoph (30.), 0:4 Michael Christoph (68. Foulelfmeter) ---

Im Stadion am Oberfeld trafen am Sonntag der TV Freyung und der SV Kumreut aufeinander. Vor 120 Zuschauern brachte Tobias Wittmann die Heimelf in der 30. Minute mit seinem Abschluss nach einem Traumpass von Elias Zaglauer in Führung. Doch nur sechs Minuten später glich Paco Boksch für Kumreut aus, nachdem Petr Balousek ihn bedient hatte. In der zweiten Halbzeit war es Bastian Butscher, der in der 74. Minute nach einem Querpass von Felix Seitz mit einem Volleyschuss den Sieg für Freyung sicherte. Tore: 1:0 Tobias Wittmann (30.), 1:1 Paco Boksch (36.), 2:1 Bastian Butscher (74.) ---

Eine Demonstration der Stärke zeigte Karlsbach in Röhrnbach. Zwar ging der Gastgeber durch Josip Hrgota früh in Führung (3.), doch danach spielten nur noch die Gäste. Simon Pfeiffer traf gleich viermal (28., 32., 63., 72.), Michael Gibis doppelt (36., 41.), Thomas Kellhammer (44.), ein Eigentor von Wittensöllner (50.) und Benedikt Sammer (85.) sorgten für den Kantersieg. Röhrnbachs Florian Freund erzielte immerhin noch den zweiten Ehrentreffer (78.), doch die Niederlage fiel dennoch deutlich aus. Tore: 1:0 Josip Hrgota (3.), 1:1 Simon Pfeiffer (28.), 1:2 Simon Pfeiffer (32.), 1:3 Michael Gibis (36.), 1:4 Michael Gibis (41.), 1:5 Thomas Kellhammer (44.), 1:6 Manuel Wittensöllner (50. Eigentor), 1:7 Simon Pfeiffer (63.), 1:8 Simon Pfeiffer (72.), 2:8 Florian Freund (78.), 2:9 Benedikt Sammer (85.) ---