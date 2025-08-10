Hinterländer Kreisoberligisten laufen erstem Sieg hinterher

Marburg-Biedenkopf. Mit einem spät herausgeschossenen 3:1-Sieg bei der SG Silberg/Eisenhausen hat Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf II am Samstag unterstrichen, dass er nicht lange in der Fußball-Kreisoberliga Nord verweilen will. Mit zwei Siegen und 11:2 Toren führt die Hessenliga-Reserve die Tabelle an, in der der Vizemeister der vergangenen Saison nun auf dem vorletzten Platz steht. Das Hinterland-Quartett ist nach dem 2. Spieltag noch sieglos. Der Gladenbacher SC trägt nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Großseelheim weiterhin die Rote Laterne. Türk Gücü Breidenbach kassierte beim neuen Tabellenzweiten TSV Amöneburg mit 2:3 eine unverdiente Last-Minute-Niederlage und beklagt zudem eine schwere Verletzung. Das Gastspiel von Neuling VfL Weidenhausen bei der FSG Südkreis steigt erst am 20. August.
