Ligabericht
80 Minuten lang boten Elias Acker (links) und die SG Silberg/Eisenhausen Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II (rechts Julien Chamera), schlitterten aber noch in die zweite Niederlage und finden sich nun vorerst im Tabellenkeller wieder. © Jens Schmidt
Hinterländer Kreisoberligisten laufen erstem Sieg hinterher

Teaser KOL NORD: +++ Der Gladenbacher SC verliert trotz vieler Chancen auch das erste Heimspiel und trägt die Rote Laterne hinter Silberg/Eisenhausen her. Türk Gücü geht am „Berg“ spät k.o. +++

Marburg-Biedenkopf. Mit einem spät herausgeschossenen 3:1-Sieg bei der SG Silberg/Eisenhausen hat Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf II am Samstag unterstrichen, dass er nicht lange in der Fußball-Kreisoberliga Nord verweilen will. Mit zwei Siegen und 11:2 Toren führt die Hessenliga-Reserve die Tabelle an, in der der Vizemeister der vergangenen Saison nun auf dem vorletzten Platz steht. Das Hinterland-Quartett ist nach dem 2. Spieltag noch sieglos. Der Gladenbacher SC trägt nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Großseelheim weiterhin die Rote Laterne. Türk Gücü Breidenbach kassierte beim neuen Tabellenzweiten TSV Amöneburg mit 2:3 eine unverdiente Last-Minute-Niederlage und beklagt zudem eine schwere Verletzung. Das Gastspiel von Neuling VfL Weidenhausen bei der FSG Südkreis steigt erst am 20. August.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

