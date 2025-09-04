Hinter Villingens Trainer Breinlinger liegt eine Nacht ohne Schlaf

Steffen Breinlinger wägt seine Worte stets genau ab. Verbale Ausschläge sind seine Sache nicht. Wenn ein besonnener Mann wie er also von "einer schlaflosen Nacht" spricht, die ihm ein Spiel bereitet hat, dann muss einiges vorgefallen sein. Davon kann beim FC 08 Villingen definitiv die Rede sein.

Die Nullachter wollten eine Serie starten, endlich in Fahrt kommen. Nach den jüngsten Auftritten war diese Hoffnung durchaus berechtigt, vor allem der 5:0-Sieg gegen den SV Oberachern sorgte für einen gewissen Grad an Euphorie. Doch das jüngste 0:1 in Backnang am Mittwochabend wirkte wie einen Schlag in die Magengrube. "Ich bin enttäuscht. Wir haben den Matchplan nicht eingehalten und die notwendigen Tugenden vermissen lassen", moniert Breinlinger – und fasst das generelle Problem in vier Worten zusammen: "Uns fehlt die Konstanz!"