Hinter Meister Germania kämpfen sieben Teams um die Relegation

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 15:00 PUSH

TV Aldingen hat mit dem 1:0 bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II gezeigt, dass diese Mannschaft im richtigen Moment liefern kann. Mit 45 Punkten stehen die Gastgeber auf Rang sechs und haben den Blick noch immer nach oben gerichtet. Gerade weil Besigheim, Münchingen und Marbach vor ihnen dicht beisammen liegen, ist ein weiterer Sieg beinahe Pflicht, wenn Aldingen im Endspurt noch einmal mitmischen will. TSV Phönix Lomersheim steht mit 37 Punkten auf Rang zehn und reist mit etwas Abstand zu den ganz kritischen Zonen an. Doch Ruhe bedeutet das nicht. Die Gäste brauchen weiter Punkte, um nicht doch noch in unangenehme Rechnungen zu geraten. Für Aldingen ist es ein Spiel voller Ambition, für Lomersheim eines voller Wachsamkeit. Genau daraus entsteht Spannung.

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Für TSV Schwieberdingen war das 1:4 in Merklingen ein herber Rückschlag. Mit 30 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und damit in genau jener Zone, in der jeder weitere Spieltag das Herz schwer macht. Vor eigenem Publikum muss nun eine Antwort kommen, denn die Konkurrenz im Keller wird jeden Ausrutscher sofort bestrafen. TSV Heimsheim kommt nach dem 1:1 gegen SV Salamander Kornwestheim mit 45 Punkten als Tabellenfünfter. Der Aufsteiger spielt eine starke Saison, hat aber im Rennen um die besten Plätze kaum noch Spielraum für Patzer. Für die Gäste ist dieses Auswärtsspiel also mehr als nur Pflichtprogramm. Schwieberdingen kämpft um Sicherheit, Heimsheim um ein möglichst starkes Finish. Das verspricht Widerstand, Härte und hohe Konzentration auf beiden Seiten. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest TASV Hessigheim Hessigheim 15:00 PUSH

SV Salamander Kornwestheim hat beim 1:1 in Heimsheim immerhin einen Punkt mitgenommen und steht nun bei 41 Zählern. Damit ist die Mannschaft im sicheren Mittelfeld, aber noch nicht völlig frei von jeder Unruhe. Zuhause kann Kornwestheim mit einem Sieg die Saison weiter beruhigen und zugleich zeigen, dass nach oben vielleicht doch noch ein kleiner Sprung möglich ist. TASV Hessigheim geht mit 38 Punkten in dieses Spiel und liegt damit drei Zähler hinter dem Gegner. Die Gäste stehen im Niemandsland der Tabelle, doch genau solche Konstellationen machen Spiele manchmal unberechenbar. Niemand ist gerettet durch Schönheit, sondern nur durch Punkte. Kornwestheim bringt etwas mehr Stabilität mit, Hessigheim die Chance, mit einem Auswärtssieg direkt aufzuschließen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden SV Pattonville Pattonville 15:00 PUSH

Für TV Pflugfelden ist die Lage nach dem 0:22 in Marbach kaum noch in Worte zu fassen. Mit nur drei Punkten und einem Torverhältnis von 16:266 ist der Weg in die Kreisliga A praktisch vorgezeichnet. Dennoch bleibt jedes Spiel eine Frage von Haltung, Widerstand und dem Versuch, sich nicht kampflos aus dieser Liga zu verabschieden. SV Pattonville verlor zuletzt 0:3 gegen NK Croatia Bietigheim und steht mit 32 Punkten auf Rang zwölf. Gerade deshalb ist dieses Auswärtsspiel für die Gäste heikel. Wer im Keller nicht weiter hineingezogen werden will, muss solche Partien gewinnen. Pattonville trägt den Druck der Pflicht, Pflugfelden nur noch den der Würde. Auch daraus kann eine eigentümliche Spannung entstehen. ---

FV Löchgau II hat beim 1:4 gegen den bereits feststehenden Meister Germania Bietigheim erneut erlebt, wie hart diese Phase der Saison geworden ist. Mit 25 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 15 und damit mitten im Abstiegskampf. Jeder weitere Spieltag ist nun ein Kampf gegen die Uhr, gegen die Tabelle und gegen die eigene Nervosität. NK Croatia Bietigheim hat sich mit dem 3:0 in Pattonville eindrucksvoll zurückgemeldet und das Konto auf 26 Punkte erhöht. Damit stehen die Gäste direkt vor Löchgau II und machen dieses Duell zu einem Spiel von enormer Wucht. Der Sieger verschafft sich Luft, der Verlierer verschärft seine Sorgen dramatisch. Mehr Kellerkampf, mehr Druck und mehr Endspielcharakter sind in dieser Liga derzeit kaum möglich. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Münchingen Münchingen 15:00 PUSH

SV Germania Bietigheim hat mit dem 4:1 gegen FV Löchgau II die Krone endgültig aufgesetzt und steht als Meister und Aufsteiger fest. Mit 62 Punkten hat die Mannschaft die Liga dominiert und kann nun befreit aufspielen. Doch gerade in solchen Spielen zeigt sich, wie ernst ein Champion seinen eigenen Anspruch auch nach der Entscheidung noch nimmt. TSV Münchingen erlitt beim 0:4 gegen Besigheim einen heftigen Dämpfer und fiel im Rennen um Platz zwei zurück. Mit 46 Punkten bleibt die Ausgangslage aber offen genug, um noch einmal anzugreifen. Ausgerechnet jetzt beim Meister antreten zu müssen, ist eine harte Aufgabe. Für Germania geht es um einen würdigen Auftritt als Titelträger, für Münchingen um Reaktion und Resthoffnung. ---