Hinter Hirschkamp wird es eng - Spitzentrio steht vor Pflichtaufgaben

Welheim ist ganz nah dran an der Tabellenführung. – Foto: Michael Werner

Zwei Aufsteiger führen das Feld an. Für den 29. Spieltag stehen auch Aufgaben gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. Der 1. FC Hirschkamp versucht seinen knappen Vorsprung gegen den SV Adler Osterfeld zu bewahren. Das Team von Bahjat Amine ist in jedem Fall gewarnt. Osterfeld brachte im neuen Jahr schon den SC Buschhausen mit einem 3:3 ins Straucheln. Der findet sich jetzt in der Verfolgerrolle wieder, ist gegen die DJK Arminia Klosterhardt II aber ebenso favorisiert. Für den FC Welheim winkt unterdessen der erstmalige Sprung auf Platz eins. Dafür geht es ins Aufsteigerduell mit unterschiedlichen Vorzeichen. TB Oberhausen ist im Tabellenkeller nämlich akut abstiegsgefährdet.