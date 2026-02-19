 2026-02-19T12:53:34.809Z

Hinter Hirschkamp wird es eng - Spitzentrio steht vor Pflichtaufgaben

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der 1. FC Hirschkamp, FC Welheim und SC Buschhausen stehen sich in der Spitzengruppe gegenseitig auf den Füßen.

von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Welheim ist ganz nah dran an der Tabellenführung.
Welheim ist ganz nah dran an der Tabellenführung. – Foto: Michael Werner

Zwei Aufsteiger führen das Feld an. Für den 29. Spieltag stehen auch Aufgaben gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. Der 1. FC Hirschkamp versucht seinen knappen Vorsprung gegen den SV Adler Osterfeld zu bewahren. Das Team von Bahjat Amine ist in jedem Fall gewarnt. Osterfeld brachte im neuen Jahr schon den SC Buschhausen mit einem 3:3 ins Straucheln. Der findet sich jetzt in der Verfolgerrolle wieder, ist gegen die DJK Arminia Klosterhardt II aber ebenso favorisiert. Für den FC Welheim winkt unterdessen der erstmalige Sprung auf Platz eins. Dafür geht es ins Aufsteigerduell mit unterschiedlichen Vorzeichen. TB Oberhausen ist im Tabellenkeller nämlich akut abstiegsgefährdet.

So läuft der 20. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:15

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:15

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:00live

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:15

So., 22.02.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
13:15

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
13:00

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:15

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
27.02.26 1. FC Hirschkamp - Blau-Weiß Fuhlenbrock
27.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
01.03.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - VfR 08 Oberhausen
01.03.26 BV Osterfeld 1919 - SV Adler Osterfeld
01.03.26 TB Oberhausen 1889 - Glück-Auf Sterkrade
01.03.26 FC Sterkrade 72 - FC Welheim
01.03.26 SC Buschhausen 1912 - SC Buschhausen 1912 II
01.03.26 FC Welheim II - SV Sarajevo Oberhausen

