Hinter Hirschkamp wird es eng - Spitzentrio steht vor Pflichtaufgaben

Zwei Aufsteiger führen das Feld an. Für den 29. Spieltag stehen auch Aufgaben gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte an. Der 1. FC Hirschkamp versucht seinen knappen Vorsprung gegen den SV Adler Osterfeld zu bewahren. Das Team von Bahjat Amine ist in jedem Fall gewarnt. Osterfeld brachte im neuen Jahr schon den SC Buschhausen mit einem 3:3 ins Straucheln. Der findet sich jetzt in der Verfolgerrolle wieder, ist gegen die DJK Arminia Klosterhardt II aber ebenso favorisiert. Für den FC Welheim winkt unterdessen der erstmalige Sprung auf Platz eins. Dafür geht es ins Aufsteigerduell mit unterschiedlichen Vorzeichen. TB Oberhausen ist im Tabellenkeller nämlich akut abstiegsgefährdet.
21. Spieltag
27.02.26 1. FC Hirschkamp - Blau-Weiß Fuhlenbrock
27.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
01.03.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - VfR 08 Oberhausen
01.03.26 BV Osterfeld 1919 - SV Adler Osterfeld
01.03.26 TB Oberhausen 1889 - Glück-Auf Sterkrade
01.03.26 FC Sterkrade 72 - FC Welheim
01.03.26 SC Buschhausen 1912 - SC Buschhausen 1912 II
01.03.26 FC Welheim II - SV Sarajevo Oberhausen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: