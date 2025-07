Hinter diesem Konzept steht der ganze FC Aldekerk

Die Ziele des FC Aldekerk. – Foto: Hannah Gooren

Der Spitzenreiter vom Rest der Kreisliga A Kleve/Geldern – mit dieser Rolle konnten sich die Blau-Weißen in der vergangenen Saison durchaus anfreunden. Trainer Marc Kersjes verrät, welcher Entwicklungsschritt jetzt geplant ist.

Die goldenen Jahre in der Bezirksliga endeten für den FC Aldekerk im Sommer 2023. Seitdem hat der Verein aus der Not eine Tugend gemacht und setzt überwiegend auf Talente aus den eigenen Reihen. Auch vor der dritten Spielzeit in Folge in der Kreisliga A Kleve/Geldern bleiben die Verantwortlichen ihrer Linie treu.

Der eigene Nachwuchs Externe Neuzugänge: Fehlanzeige. Dafür sollen Robin Ciupka, Daniel Petkens, Maximilian Pakulat, die in der abgelaufenen Spielzeit für die JSG Aldekerk/Nieukerk in der A-Junioren-Leistungsklasse am Ball waren, möglichst schnell an den Seniorenbereich herangeführt werden.

Mit dieser Vorgehensweise ist der FC Aldekerk bislang recht gut gefahren. In der vergangenen Saison sprang mit 48 Punkten Platz fünf heraus. Und damit führten die Blau-Weißen von der Landwehr-Arena immerhin das Feld jener zwölf Teams an, die von Anfang an nichts mit der Vergabe der beiden Aufstiegsplätze zur Bezirksliga zu tun hatten. „Man sollte nicht vergessen, dass die späteren Aufsteiger TSV Weeze und Viktoria Goch II sowie Viktoria Winnekendonk und der Uedemer SV quasi in einer eigenen Liga gespielt haben. Von den acht Duellen mit diesen Teams haben wir kein einziges gewonnen. Aber abgesehen vom 1:5 gegen Goch haben wir immer sehr gut mitgehalten. Da haben nur die Kleinigkeiten gefehlt, die eine Spitzenmannschaft ausmachen“, sagt Marc Kersjes.