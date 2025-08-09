Hinter der Grenze angekommen

Klos dämpfte dann auch die Erwartungshaltung. Man dürfe aufgrund der personellen Situation nicht erwarten, dass seine neue Mannschaft in dieser Runde oben mitspielen könne. Vielmehr gehe es darum, bis zur Winterpause nicht hinten hineinzurutschen. Die beiden ersten Pflichtspiele unter seiner Regie schienen diese Einschätzung zu unterstreichen: So hatte es für den TSC zunächst im Verbandspokal beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Palatia Contwig eine überraschende 3:5-Niederlage nach Elfmeterschießen gegeben. Und dann folgte auch noch zum Saisonauftakt eine 1:3-Heimniederlage gegen den SV Kirchheimbolanden. Doch am Freitagabend gab es dann für Klos und seine neue Mannschaft den erhofften Befreiungsschlag: Die Elf vom Wattweiler Berg setzte sich mit 2:1 (1:1) bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied durch. Die Situation, die den TSC in der laufenden Runde ankommen ließ, spielte sich dabei in der 25. Minute ab: Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste nicht nur mit 0:1 zurück, sondern befanden sich auch nach einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Lennart Vogt in Unterzahl. Die TSC-Akteure erkämpften sich den Ball und schalteten blitzschnell um. Sebastian Schmitt überlupfte mustergültig die Abwehrkette der SG, und Fabian Bayer traf eiskalt zum 1:1. Der Rest ist Geschichte: Die zuvor unterlegenen Gäste konnten sich nun von Minute zu Minute immer mehr steigern und fuhren am Ende verdientermaßen die ersten drei Saisonpunkte ein. "Ich hoffe, dass wir nun richtig in der Saison angekommen sind. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen - nicht nur das Ergebnis betreffend, sondern auch für die richtig gute Leistung", sagt der neue Trainer des TSC Zweibrücken.