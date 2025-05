Hintenraus wird’s hitzig: Regenstauf jubelt in Bach

Die tolle Ungeschlagen-Serie des TB/ASV Regenstauf in der Bezirksliga Süd hat weiter Bestand. Mit 2:1 (2:1) gewannen die Wagner-Mannen am Freitagabend ihr Auswärtsspiel beim VfB Bach. Einen frühen Rückstand (Mrkic/3.) konterten die Gäste noch in der ersten Halbzeit mit den Toren von Bilopotocki (13.) und Hedider (26.). In der Schlussphase wurde es hitzig, zwei Bacher Akteure wurden da mit Gelb-Rot bzw. Glatt-Rot vom Feld geschickt.

Bachs Trainer Thomas Sommer haderte etwas mit dem Endergebnis. Sein Resümee: „Wir kamen gut in Spiel, gingen nach drei Minuten und einem Regenstaufer Fehler in Führung. Anschließend haben wir die Führung leider zu früh wieder hergegeben. Hier haben wir bei einem langen Ball hinter die Kette geschlafen. Regenstauf hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, war aber nicht zwingend genug. Bei einem gut ausgespielten Konter kassierten wir das 1:2. Regenstauf war sehr effizient in der ersten Hälfte, wir selbst waren im ersten Drittel nicht zielstrebig genug. Die zweite Halbzeit ging klar an uns. Wir waren deutlich am Drücker, waren feldüberlegen und viel besser in den Zweikämpfen. Bei zwei, drei Chancen mussten wir eigentlich eigentlich das 2:2 erzielen. Zum Schluss raus wurde es noch hitzig, da der Schiedsrichter ein wenig die Linie verloren hat. Unterm Strich ging die erste Halbzeit an Regenstauf und die zweite an uns. Demzufolge wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“