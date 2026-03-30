Eintracht Karlsfeld musste sich Grünwald trotz Führung geschlagen geben. – Foto: Stefan Schmiedel

Den ersten Tiefschlag in Grünwald gab es bereits nach vier Minuten, als David Halbich die Gastgeber in Führung brachte. Karlsfeld benötigte einen Moment, um ins Spiel zu finden, zeigte dann aber eine starke Reaktion. Roman Gertsmann glich nur wenig später zum 1:1 aus (10.). Doch die Defensive blieb anfällig. Nach einem Foulspiel verwandelte Yannick Frey einen Elfmeter zur erneuten Grünwalder Führung (26.).

Der TSV Eintracht Karlsfeld kommt im Abstiegskampf der Landesliga Südost weiter nicht vom Fleck. Beim TSV Grünwald trat die Mannschaft der Trainer Florian Hönisch und Florian Beutlhauser zwar mutig auf, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Die 3:5-Niederlage hat einmal mehr offengelegt: Vorne fehlt den Karlsfeldern die Effektivität, hinten sind sie zu anfällig. Die Folge ist ein weiterer Rückschlag im Rennen um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber ließen es in der Folge etwas zu locker angehen – und das nutzte die Eintracht aus. Noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie. Zunächst traf erneut Gertsmann zum 2:2 (39.), ehe Fabian Barth nach einer gelungenen Pressingaktion sogar das 3:2 nachlegte (41.). „Da hatten wir das Gefühl, dass wir das Spiel im Griff haben“, sagte Beutlhauser. Sogar das 4:2 war möglich, doch Barth ließ eine Großchance kurz vor dem Seitenwechsel liegen.

Auch nach der Pause hatte Karlsfeld zunächst Möglichkeiten, die Partie vorzuentscheiden. Mehrere gute Chancen auf das vierte Tor blieben jedoch ungenutzt. „Das waren die Momente, in denen wir das Spiel ziehen müssen“, so Beutlhauser. Stattdessen kippte die Partie. Halbich traf in der 59. Minute zum 3:3, ehe Grünwald seine individuelle Klasse ausspielte. Marcel Kosuch (70.) und Gabriel Wanzeck (74.) sorgten innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung.

Karlsfeld fand darauf keine Antwort mehr und verlor zunehmend die Kontrolle. In dieser Phase machte sich besonders bemerkbar, dass die Gäste personell angeschlagen in die Partie gegangen waren und von der Bank nur begrenzt nachlegen konnten. In der Schlussphase sah Fabian Schäffer nach einem harten Einsteigen die Rote Karte (86.). Der Schlusspunkt in einem Spiel, das aus Karlsfelder Sicht erneut sehr unglücklich verlief.

„Wir machen endlich drei Tore, aber sind hinten zu löchrig“, bilanzierte Beutlhauser.