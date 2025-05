Hinten steht die Null – Knapper Auswärtssieg bei der SG Altheim

Gleich wie bei Team 2 reichte auch der Staiger Bezirksligamannschaft ein Tor für den Auswärtssieg in Altheim. Bei perfekten Bedingungen am Samstagabend war unser Team über die gesamte Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft und verdiente sich den Dreier durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Vor allem die Defensive um Kapitän Lukas Mangold war der Garant für den Sieg ohne Gegentreffer. Vorne erarbeitete man sich Chancen, welche den berühmten Deckel drauf gemacht hätten - den Abschlüssen und Hereingaben fehlte aber die letzte Genauigkeit oder die vielbeinige Altheim-Abwehr konnte die Schüsse blocken. So erzielte Routinier Jens Geiselmann das Tor des Tages, indem er ein missratener Klärungsversuch der blau-weißen Gastgeber ausnutzte und in Stürmermanier eiskalt einschob. (37.) Dass dieser Treffer der Siegtreffer für die Grün-Weißen-Roten war, lag auch am robust agierenden Gegner, der das Staiger Kombinationsspiel zu stören versuchte und so der aufkommende Spielfluss verhindert wurde. Ihrerseits kamen die Gastgeber wenn dann nach Standardsituationen zu Gelegenheiten, welche aber konsequent vom Staiger Abwehrriegel verteidigt wurden. Mitte der ersten Halbzeit hätte die Partie auch einen anderen und vielleicht deutlicheren Verlauf nehmen können, wenn man bei einer kniffligen Situation anders entschieden hätte: Deniz Bihr wurde im 1 gegen 1 mit dem gegnerischen Torwart zu Fall gebracht wurde, was einer Notbremse glich, der Unparteiische bewertete die Szene allerdings anders und entschied auf Foul am Torhüter. So blieb es bis zum Ende eng und spannend und die zahlreich angereisten Staiger Fans mussten bis in die Nachspielzeit zittern bis der knappe aber verdiente Auswärtssieg feststand. Dass die Aufgabe in Altheim kein Spaziergang werden würde, war vermutlich vorab klar und so nimmt man die drei Punkte gerne mit ins Weihungstal. Nun steht unser SCS weiter ohne Niederlage auf dem Relegationsrang und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Neu-Ulm. Bei dieser tollen und herausragenden Serie darf gerne auch mal ein Arbeitssieg dabei sein.