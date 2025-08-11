Der FC Deisenhofen lag schon zur Pause klar zurück gegen Kirchanschöring. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Hinten schwach und vorne harmlos – Deisenhofen verliert beim SVK

Bayernliga Süd

FC Deisenhofen verliert beim SV Kirchanschöring 1:4. Vorne und hinten zu viele Mängel beim FCD.

Zwei Spiele lang stand hinten die Null, im dritten Match kam es nun aber ziemlich dick für den FC Deisenhofen: Das Team von Trainer Andreas Pummer verlor beim SV Kirchanschöring mit 1:4 (0:3). Das Paradoxe: Gerade im ersten Durchgang boten die Deisenhofner eigentlich ansprechenden Fußball, trotzdem lagen sie zur Pause schon vorentscheidend mit 0:3 zurück. „Es ist schwer zu fassen, denn spielerisch war es okay. Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen, aber das erste Gegentor war eine Verkettung von drei, vier Fehlern, das zweite ein Standard, das dritte kurios“, sagte Pummer, der in der Abwehr und im Sturm zu viele Mängel beklagte. Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör FC Deisenhofen Deisenhofen 4 1

Die erste gefährliche Torannäherung der Partie verzeichneten die Deisenhofner: Kirchanschörings Torwart Egon Weber hatte mit dem Fernschuss von Nikolaos Gkasimpagiazov seine Probleme (8.). Doch dann leistete sich die FCD-Defensive die ersten Aussetzer, verbunden mit ein bisschen Pech. „Erst war es ein Stellungsfehler, dann ein verlorener Pressschlag, dann haut der Torwart über den Ball, dann geht er noch an den Pfosten und dann kriegt der Gegner den Nachschuss“, so Pummer. Samuel Schwarz staubte zum 1:0 für die Hausherren ab (13.). Die Blauhemden zeigten sich nicht geschockt, antworteten mit einer Doppelchance durch Lukas Kretzschmar und Gkasimpagiazov, doch beide Male parierte Weber glänzend (19.). Wenig später schlug erneut Schwarz zu, diesmal per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke (26.). Die Partie blieb auch nach dem 2:0 offen, die nächste Chance hatte wieder der FCD: Nach einem schönen Angriff zielte Noah Semmler mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze knapp am langen Eck vorbei (30.).