Hinten nicht konsequent und vorne zu harmlos. So stand gegen eine eigentliche ersatzgeschwächte Magstädter Mannschaft eine weitere deutliche Niederlage. Dabei hatte man nach vier Minuten den ersten Abschluss bei dem der gegnerische Keeper keine gute Figur zeigte und dem TVN einen ersten Eckball schenkte. Danach hatten sowohl die Gäste als auch Gabriel Martig, bei seinem Debüt für den TVN, erste Torchancen. Nach einer Ecke gelang den Gästen dann aus dem Gewühl die Führung. Fast im Gegenzug hatten Dominik Hanisch und David Kuwert die große Chance auf den Ausgleich. Danach dann aber die große Chance für die Gäste die freistehend vergaben. Fast ähnlich war dann aber das 0:2 ein paar Minuten später. Dominik Hanisch hatte vor der Pause die Chance auf den Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit gab es über 30 Minuten praktisch keinerlei Torraumszenen. Dann aber trafen die Gäste. Erst parierte Timo Klein noch bravoröus, dann wurde er im Anschluss durch eine tückische Bogenlampe überrascht. Direkt danach legten die Gäste nach einem langen Ball nach. Hier war die Nebringer Abwehr dann auch anfällig und die Gäste kamen zu weiteren guten Chancen. Vorn verzeichnete Tim Neuffer einen Lattentreffer mit einem direkten Freistoß. Kurz vor Ende gelang Ilirjan Hajdari noch der Ehrentreffer.