„Hinten gut stehen, vorne Chancen verwandeln“ - Bad Heilbrunn ist heiß auf den VfL Denklingen Nach 6:1 gegen Unterpfaffenhofen

Gegen den SC Unterpfaffenhofen lieferte der SV Bad Heilbrunn ein wahres Feuerwerk an den Tag. Gegen Denklingen will der SV diese Leistung wiederholen.

Bad Heilbrunn – Zuletzt landeten am Heilbrunner Fußballplatz unzählige Bälle im Tornetz. Die Mannschaft hatte den Torabschluss als Baustelle auserkoren und sich deswegen vermehrt der Chancenverwertung als Trainingsinhalt gewidmet. Und im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen setzte das Team von Trainer Walter Lang es auch schon ganz gut um: Sechs Treffer erzielten die Heilbrunner beim 6:1-Heimsieg. „Ich denke, wir sind ganz gut eingeschossen“, sagt Team-Sprecher Christoph Hüttl. Und in der nächsten Partie diesen Samstag (14.30 Uhr) beim VfL Denklingen können die Heilbrunner ihren verbesserten Torabschluss wieder zum Einsatz bringen. „Hinten gut stehen, vorne Chancen erarbeiten und verwandeln, wenn alles passt und wir so gut spielen wie zuletzt, können wir dort etwas mitnehmen“, glaubt der HSV-Torhüter.