Hinten die "Null" - Vorne nicht nur die Kapsa

Im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz an den Giesewiesen am gestrigen Sonntag schlugen die B-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel die Mannschaft des DFC Allendorf/Eder mit 4:0 und behaupteten somit die Tabellenführung in der Verbandsliga Nord.

Bedingt durch den Ausfall von gleich fünf Stammspielerinnen war das Trainerteam der Junglöwinnen Krause/Krull zu einigen Änderungen in der Startformation gezwungen. Aber auch trotz dieser erzwungenen Personalrochade wurden die B-Juniorinnen des KSV ihrer Favoritenrolle gerecht, besiegten die Gäste aus Mittelhessen klar und blieben auch in der dritten Partie der laufenden Spielzeit ohne Gegentor. Garant dafür war die omnipräsente Abwehrchefin der Junglöwinnen Laura Horn, die ihre Abwehr erneut perfekt organisierte, sämtliche sich auftuende Löcher stopfen konnte und mit Ihrem Eckball in der 20. Minute auch die 1:0-Führung für die Heimelf vorbereitete. Horn brachte den Ball vors Allendorfer Tor und Lorena Raspudic bewies den richtigen Riecher, stand goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie. Weil die körperlich starken Gäste gut dagegen hielten und der KSV-Offensive nur wenige Möglichkeiten boten, blieb es zur Pause beim knappen 1:0 für den Tabellenführer aus Kassel. In Abwesenheit der eigentlich gesetzten Mittelfeldstrateginnen Trümner, Bahn und Rodewald zogen Lorenta Zeqiri und die C-Juniorin Emilia Weinmeister im zentralen Mittelfeld die Strippen des KSV-Angriffspiels und zeigten in Hälfte Zwei ein ums andere Mal ihre technischen Fähigkeiten und ihr hervorragendes Auge für ihre Mitspielerinnen.