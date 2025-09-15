Hinten die "Null" - Vorne nicht nur die Kapsa

Im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz an den Giesewiesen am gestrigen Sonntag schlugen die B-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel die Mannschaft des DFC Allendorf/Eder mit 4:0 und behaupteten somit die Tabellenführung in der Verbandsliga Nord.
Bedingt durch den Ausfall von gleich fünf Stammspielerinnen war das Trainerteam der Junglöwinnen Krause/Krull zu einigen Änderungen in der Startformation gezwungen. Aber auch trotz dieser erzwungenen Personalrochade wurden die B-Juniorinnen des KSV ihrer Favoritenrolle gerecht, besiegten die Gäste aus Mittelhessen klar und blieben auch in der dritten Partie der laufenden Spielzeit ohne Gegentor. Garant dafür war die omnipräsente Abwehrchefin der Junglöwinnen Laura Horn, die ihre Abwehr erneut perfekt organisierte, sämtliche sich auftuende Löcher stopfen konnte und mit Ihrem Eckball in der 20. Minute auch die 1:0-Führung für die Heimelf vorbereitete. Horn brachte den Ball vors Allendorfer Tor und Lorena Raspudic bewies den richtigen Riecher, stand goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie. Weil die körperlich starken Gäste gut dagegen hielten und der KSV-Offensive nur wenige Möglichkeiten boten, blieb es zur Pause beim knappen 1:0 für den Tabellenführer aus Kassel.
In Abwesenheit der eigentlich gesetzten Mittelfeldstrateginnen Trümner, Bahn und Rodewald zogen Lorenta Zeqiri und die C-Juniorin Emilia Weinmeister im zentralen Mittelfeld die Strippen des KSV-Angriffspiels und zeigten in Hälfte Zwei ein ums andere Mal ihre technischen Fähigkeiten und ihr hervorragendes Auge für ihre Mitspielerinnen.
Nach Wiederbeginn wurde der KSV zwingender im Offensivspiel und konnte die Führung in der 46. Minute ausbauen. Sturmführerin Paulina Kapsa wurde von Emma Göbel in Szene gesetzt und vollstreckte mit einem platzierten Abschluss in die rechte Torecke. Knapp zehn Minuten später entschieden wiederum Kapsa und Lorenta Zeqiri mit einem Doppelschlag (55. und 56. Min.) die Begegnung. Erst bediente Sophie Nieder Kapsa, die mit einem strammen Flachschuss auf 3:0 stellte und nur eine Minute später sorgte Zeqiri mit ihrem Treffer zum 4:0 für den Höhepunkt der Partie. Nach eigener Balleroberung in der Defensive ließ die Mittelfeldspielerin auf dem Weg zum gegnerischen Tor mehrere Gästespielerinnen stehen und versenkte die Kugel dann traumhaft im Torwinkel. In der Folgezeit hielten sich die Gäste aus Allendorf schadlos, sodass der Unparteiische die Begegnung nach 80 gespielten Minuten beendete.
Am kommenden Sonntag um 11 Uhr steht das nächste Heimspiel für die Junglöwinnen auf dem Programm. Auf dem Kunstrasenplatz an den Giesewiesen ist dann der derzeit Zweiplatzierte vom TSV Obermelsungen zu Gast. Die Gäste, die in der aktuellen Spielzeit ebenfalls deutliche Siege in ihren Spielen einfahren konnten, werden dann der erste richtige Gradmesser für die Junglöwinnen sein und stellen mit Ada Bielefeldt (10 Tore in zwei Spielen) die bisher erfolgreichste Angreiferin der Liga. Die Junglöwinnen, die dann hoffentlich wieder in Bestbesetzung antreten können, freuen sich auf die Begegnung gegen den Rivalen aus Nordhessen und hoffen auf zahlreiche Unterstützung.