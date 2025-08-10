Hinten anfällig, vorne harmlos: Oberweikertshofen macht sich selbst das Leben schwer

Dass der TSV Jetzendorf nicht zu den Lieblingsgegnern des SC Oberweikertshofen zählt, wurde am Samstagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Erneut gab's für den SC Oberweikertshofen beim TSV Jetzendorf nix zu holen. Die zu Hause noch ungeschlagene Elf von TSV-Trainer Markus Pöllner gab sich vor 200 Zuschauern keine Blöße und schickte den SCO nach 90 Minuten mit 0:3 (0:2) auf die Heimreise. Nach der vierten Niederlage im fünften Spiel steht die Elf von Interimscoach Dominik Widemann in der noch jungen Saison bereits mit dem Rücken zur Wand.

„Man kann kein Spiel gewinnen, wenn man hinten drei Geschenke verteilt und vorne zwei Hundertprozentige nicht reinmacht“, fiel Widemanns Fazit einmal mehr ernüchternd aus. Zum vierten Mal kassierte die Widemann-Elf in einem Spiel drei Gegentore. „Das kann einfach nicht sein“, so der Coach. Nichts habe die Mannschaft von dem umgesetzt, was man sich vor dem Spiel vorgenommen hatte.

Oberweikertshofen lässt Chancen liegen

Dabei hatte Widemann nach der stabilen Leistung der Abwehr vor einer Woche gegen Hollenbach geglaubt, die Hintermannschaft habe sich gefunden. Doch schon beim frühen Gegentor zum 1:0 (13.) für Jetzendorf durch Frederic Rist half SCO-Keeper Elias Reinert kräftig mit, als er nach einem Eckstoß den Ball mit einer Faust klären wollte und ihn dabei ins eigene Netz bugsierte.

Danach hatten Maximilian Schuch, Christoph Sdzuy und Yenal Strauß gute Einschussmöglichkeiten. „In dieser Phase hatten wir die Chance, das Spiel zu drehen“, trauerte Widemann den vergebenen Chancen nach. Doch eine alte Fußball-Weisheit lautet: wenn du vorne deine Buden nicht machst, fängst du dir hinten eine ein. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kurz vor der Pause baute auf der anderen Seite Stefan Stöckl den Vorsprung für Jetzendorf auf 2:0 (43.) aus.

Wechsel bleiben ohne Wirkung

Noch wollte Widemann die vierte Saisonpleite aber nicht akzeptieren. Für Yenal Strauß brachte er Felix Hallmaier und später auch noch Nabil Tcha-Zodi für Lukas Kopyciok sowie Bohdan Andrusyk für Elias Eck. Doch nach vorne ging nichts zusammen beim SCO. Das Schicksal nahm seinen Lauf, als Valentin Hüber einen zu schwachen Rückpass auf den eigenen Torhüter spielte, den Stöckl erahnte und mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte (67.).

Am Samstag muss der SCO erneut auswärts antreten. Dann geht's zum TSV Dachau 1865.