Hinspielergebnis zu 80 Prozent gespiegelt

– Foto: © Achim Freund

Diesmal war fast ein ähnliches Ergebnis möglich. Nur mit dem Unterschied, dass die Thüringer diesmal als Sieger den Platz verließen. Nur ein Treffer fehlte am fünften Tor.

Die Partie begann für die Hausherren auf dem nicht leicht zu bespielenden Platz nach Wunsch. Zwar stand beim ersten Tor von Manfred Starke die Abseitsfahne, aber kurz darauf stellte Marco Riemer auf 1:0. Er hatte gegen eine FSV-Hintermannschaft, die offen wie das berühmte „Scheunentor“ war, zwar mit dem ersten Versuch gegen den baumlangen Torwart Erik Herrmann, der parierte, kein Glück. Doch das Leder sprang zu ihm zurück und er schob es in den Kasten (2.). Danach hatte es der laufstarke Marwan Kponton im Fuß, zwei weitere Tore zu erzielen. Doch er konnte das Leder weder, allein auf den Keeper zulaufend, versenken (6.), noch wenig später aus dem Gewühl heraus das Spielgerät über die Linie bugsieren (20.). Steve Dieske, sympathischer Trainer der Sachsen, dessen Vertrag in dieser Woche verlängert wurde – dafür gab es auch die Glückwünsche von Marco Riemer, der seinen Chefcoach bei der Pressekonferenz (PK) vertrat - meinte genau diese Szenen, als er zu Pressekonferenz sagte: „Die erste Aktion, wo die Abseitsfahne kommt, hätte ein ‚Hallo-Wach-Effekt’ sein müssen. Das war es aber nicht, weil wir wenig später das 0:1 bekommen. Danach hatten wir zwei Mal Glück, dass wir nicht mit 0:2 oder 0:3 in Rückstand geraten sind.“

Bautzen wollte die Partie kippen, aber bei den Schüssen in Richtung Kasten von Max Bresemann zeigte sich der gewohnt sicher und gab sich keine Blöße. Nach einer guten halben Stunde war es erneut Riemer, der auf 2:0 erhöhte. Spätestens da hatten auch die Zuschauer kein schlechtes Gefühl in Richtung von drei Punkten gegen den als Tabellensiebten angereisten Gast. Co-Trainer Marco Riemer, eine Funktion, die er so annimmt, sagte: „Wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass Bautzen mit seinem Ballbesitzfußball ins Spiel kommt. Ich denke, das ist uns ganz gelungen. Wir wollten mit unser Geradlinigkeit, das hat Steve ja schon analysiert, mit Manni und mir den FSV vom Tor weghalten, die Bälle vorn festmachen und in die Tiefe spielen. Da ist der Matchplan auch so aufgegangen. Die Gallligkeit, das hat Steve gesagt, war da. Wir wollten heute unbedingt als Gewinner vom Platz gehen.“ Bis zur Pause erhöhte Budissa zwar das Eckenverhältnis auf vier Standards, aber Kapital konnte der Kontrahent daraus nicht ziehen. So ging es mit einem schon etwas beruhigenden Zwischenstand in die Pause.