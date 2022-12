Hinspielcoup macht Biedenkopf Mut Teaser VL MITTE: +++ Kann der VfL am Zwetschenweg das Heft des Handelns im Abstiegskampf an sich reißen? Dem FV Breidenbach ist das mit zwei Pflichtsiegen gelungen, gegen Burg soll der nächste folgen +++

MARBURG-BIEDENKOPF - Dreht Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach ausgangs des Kalenderjahres weiter auf? In der Partie am Sonntag (14 Uhr) zuhause gegen den abgeschlagenen Neuling SSC Juno Burg wollen die Perftaler den dritten Sieg in Folge feiern. Bereits am Samstag (14 Uhr) steigt in Battenberg das Gipfeltreffen zwischen Ederbergland und dem VfB Marburg. Zeitgleich kämpft der VfL Biedenkopf am Marburger Zwetschenweg um dringend benötigte Punkte gegen den Abstieg.