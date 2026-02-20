Hinspiel erinnert: Wer kann SCHOTT stoppen?

– Foto: Julia Ritter

Dass es gleich zum Auftakt nach Bad Frankenhausen geht, verleiht dem Neustart zusätzliche Würze. Ausgerechnet dort kassierte SCHOTT am ersten Spieltag eine von nur zwei Hinrunden-Niederlagen. Entsprechend ist die Motivation groß. „Natürlich sind wir darauf aus, das Eröffnungsspiel zu egalisieren“, betont Kummer.

„Wir konnten im Gegensatz zu anderen Mannschaften relativ viel Zeit auf dem Platz verbringen“, sagt Kummer. Vier Testspiele standen am Ende zu Buche, mit Licht und Schatten. „Die vier Testspiele hatten gute und wenige gute Phasen. Das Verletzungspech hat uns bedauerlicherweise etwas ereilt.“ Und dennoch bleibt eine gewisse Ungewissheit. Nach der langen Pause wisse man nie genau, wo man steht. Umso größer sei die Vorfreude: „Die Freude ist groß, dass wir am Wochenende wieder regelmäßig herausfinden können, wo wir stehen.“

Doch er weiß auch, was seine Mannschaft erwartet. Bad Frankenhausen sei ein „Topteam“ mit starken Einzelspielern wie Schneider, Liese und Riedel. Vor allem an die Anfangsphase des letzten Gastspiels erinnert sich der Trainer noch gut: „Das letzte Mal in Bad Frankenhausen ging die erste Viertelstunde die Post ab. Das haben wir damals gut überstanden.“ Entscheidend werde sein, schnell wieder in den Wettkampfmodus zu finden und „selbstbewusst unser Spiel durchzuziehen“. Seine Prognose: ein enges Spiel – „mit dem hoffentlich besseren Ende für uns.“

Gejagter mit klarem Ziel vor Augen

Mit der Tabellenführung im Rücken hat sich die Rolle der Jenaer verändert. Statt zu jagen, werden sie nun gejagt. Doch Kummer misst diesem Etikett keine allzu große Bedeutung bei. „Gejagter oder Jäger – damit beschäftige ich mich eher wenig“, sagt er nüchtern. Die Erfahrung aus der Vorsaison habe gezeigt, dass auch die Rolle des Verfolgers ihre Tücken habe. Viel wichtiger sei es, die eigene Leistung zu bestätigen: „Wir müssen schauen, dass wir unsere Hinrunde und deren Ergebnisse wiederholen und mit gutem Fußball sowie geschlossenen Mannschaftsleistungen den Platz an der Sonne verteidigen können.“ Dass die Konkurrenz alles daransetzen wird, den Spitzenreiter zu stürzen, ist ihm dabei bewusst.

An den Zielen lässt der Trainer keinen Zweifel. Der Meistertitel ist klar ausgegeben. „Das Ziel ist am Ende der Saison auf Platz 1 zu stehen“, stellt Kummer klar. Der Weg dorthin werde harte Arbeit erfordern, den vollen Einsatz der Mannschaft – und auch „ein bisschen Glück“. Die Perspektive Oberliga spielt dabei im Hintergrund durchaus eine Rolle, doch Kummer bleibt bei diesem Thema gelassen. „Mit dem Thema Oberliga muss ich mich derzeit nicht beschäftigen. Darum kümmern sich Leute im Verein, und da nehme ich absolut positive Signale wahr.“