Hinspiel der Relegation: TSV Zorneding siegt dank Joker Höger Relegation zur Bezirksliga von Olaf Heid · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FB Relegation Zorneding (rot) links Lorenz Leger , Tobias Savary vs Ober/Unterhaunst. – Foto: Sro

Der TSV Zorneding hat das Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga gegen Ober/Unterhaunstadt gewonnen. Einwechselspieler Florian Höger erzielte das Tor erst in der Schlussminute.

Die Fußballer des TSV Zorneding haben einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga-Klassenerhalt gemacht. Im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde gegen den TSV Ober/Unterhaunstadt setzten sich die Mannen um Cheftrainer Sascha Bergmann dank eines späten Treffers von Joker Florian Höger mit 1:0 (0:0) durch. Mit diesem Minivorsprung gehen die Zornedinger damit ins Rückspiel am kommenden Samstag im Ingolstädter Norden (15 Uhr).

FB Relegation Zorneding (rot) links Yazar Taskin , Tobias Savary vs Ober/Unterhaunst. Ramazan Kurnaz – Foto: Sro

Doch bis die gut 300 Zuschauer am Dienstagabend jubeln konnten, brauchten sie viel Geduld. Wer ein erneutes Tore-Spektakel erwartet hatte, wurde lange Zeit enttäuscht. Die beiden Teams neutralisierten sich im Zornedinger Sportpark weitestgehend. Hochkarätige Chancen blieben bei bestem Fußballwetter Mangelware. „Das ist ein recht ausgeglichenes Spiel“, sagte TSVZ-Pressesprecher Chris Dite zur Pause. „Die Gäste versuchen es vor allem mit Distanzschüssen. Gut, dass die Versuche alle mittig aufs Tor gehen, sodass unser Torwart keine Mühe hatte.“ Der Held vom Samstagskrimi in Denklingen, Dejan Varcakovic, parierte alles. Selbst hatte Zorneding laut Dite „ein paar gefährliche Abschlüsse“, wenn auch ertraglos.