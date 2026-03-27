Hinspiel als Mutmacher - Fallersleben empfängt Bleckenstedt

Sportdirektor Tom Daedelow sieht die Qualität des Gegners klar: „Wir erwarten mit Bleckenstedt eines der spielstärksten Teams in der Liga. Gerade die individuelle Qualität der Salzgitteraner ist Oberligareif.“ So haben die Germanen die zweitbeste Offensivreihe der Liga und stellen die beste Defensive, zusammen mit dem Bovender SV.

Dennoch blickt Fallersleben nicht chancenlos auf die Partie. „Aber unser Team hat im Hinspiel gezeigt, dass man auch gegen Bleckenstedt bestehen und etwas zählbares holen kann“, so Daedelow mit Verweis auf das 0:0 im ersten Aufeinandertreffen. Zuvor hatte Bleckenstedt die direkten Duelle zwei Mal für sich entschieden.

Die Marschroute für das Spiel ist klar formuliert: „Lars Ebeling wird das Team perfekt aufs Spiel einstellen und man möchte es dem Gast so schwer wie möglich machen.“ Im engen Abstiegskampf wäre der Sieg für den Tabellenzwölften enorm wichtig, während Bleckenstedt weiterhin Druck auf die Tabellenspitze aufbauen will.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Fallersleben.