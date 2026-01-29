Hinsbeck entlässt Trainer Steinhauer

Aus seiner Sicht seien die sportlichen Probleme vor allem personell bedingt gewesen. „Wir haben in den letzten Wochen teilweise nur mit sechs bis acht Mann trainiert. So kannst du in der Kreisliga keine Klasse halten“, sagte der 50-Jährige. Zudem verwies Steinhauer auf mehrere knappe Niederlagen: „Wir haben oft bis zum letzten Drittel gut mitgehalten. Das war keine Mannschaft, die spielerisch auseinandergefallen ist.“

Entscheidung "nicht über Nacht"

Hinsbecks Sportlicher Leiter Frank Fretz stellte klar, dass die Entscheidung nicht über Nacht gefallen sei. Man habe die Situation über einen längeren Zeitraum bewertet und dabei auch die schwierigen Rahmenbedingungen berücksichtigt. „Uns war bewusst, dass die Personallage schwierig ist und dass er dafür nichts kann“, sagte Fretz. Dennoch habe die Mannschaft in der aktuellen Lage etwas vermissen lassen. „Fußball ist ein Ergebnissport, und wir brauchen jetzt mehr Führung, mehr Präsenz und klarere Anweisungen auf dem Platz“, erklärte der sportliche Leiter. Steinhauer sei kein Trainer gewesen, der an der Seitenlinie besonders laut oder emotional auftrete, „aber gerade in dieser Situation war es insgesamt zu ruhig“. Der Verein habe daher das Gefühl gehabt, einen Impuls setzen zu müssen, um die Mannschaft vor dem Rückrundenstart neu auszurichten.