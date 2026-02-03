Hinsbeck befördert ein internes Duo für den Trainerjob

Bei Rhenania Hinsbeck leitet künftig ein gleichberechtigtes Trainerduo die erste Mannschaft. Die Verantwortung übernehmen Sebastian Thissen (35 Jahre) und Marco Hammann (38 Jahre), zwei echte Ur-Hinsbecker. Thissen war langjähriger Leistungsträger der ersten Mannschaft und trainierte zuvor die A-Junioren des Vereins. Hammann stand bis zuletzt an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B und trug auch als Spieler stets das Trikot der Rhenania.
„Wir haben uns bewusst für eine interne Lösung entschieden“, erklärt der sportliche Leiter Frank Fretz und fügt an: „Beide kennen den Verein, die Spieler und die Strukturen sehr genau. Wichtig war uns außerdem, dass das Trainerduo gleichberechtigt agiert.“
Unverändert bleibt die Rolle von Cam-Ming-Phat Trinh, der weiterhin als Co-Trainer der ersten Mannschaft fungiert. Durch den Wechsel Hammanns zur Ersten entsteht bei der zweiten Mannschaft eine Vakanz. Diese wird interimsmäßig vom 24-jährigen Co-Trainer Janik Erkens übernommen. Wie es dort langfristig weitergeht, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Der Verein befindet sich nach eigenen Angaben in Gesprächen, favorisiert dabei aber ebenfalls eine interne Lösung.
Fretz betont, dass der Trainerwechsel keine Schuldzuweisung darstelle. Sebastian Steinhauer, der vor Start der Rückrunde in der Vorbereitung entlassen wurde, sei nicht der Verantwortliche für die sportliche Situation. Das wüssten auch die Spieler und hätten dies selbst reflektiert. Vielmehr erhofft sich der Verein durch die neue Konstellation einen frischen Impuls. Im Training seien bereits ein anderer Spirit und eine andere Ansprache zu spüren, sagt Fretz. Das erste Spiel des neuen Trainerduos ging am Wochenende gegen Schiefbahn jedoch mit 0:3 verloren. In der Tabelle belegt Hinsbeck mit zehn Punkten aktuell Rang 16, einem Abstiegsplatz.
Mit Thissen und Hammann setzt Rhenania Hinsbeck konsequent auf den eigenen Weg. Beide Trainer stammen aus der eigenen Jugend und stehen für die Vereinsphilosophie, Spieler und Verantwortliche aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Eine zeitliche Begrenzung der Lösung gibt es nicht.
