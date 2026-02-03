Hinsbeck befördert ein internes Duo für den Trainerjob

Fretz betont, dass der Trainerwechsel keine Schuldzuweisung darstelle. Sebastian Steinhauer, der vor Start der Rückrunde in der Vorbereitung entlassen wurde, sei nicht der Verantwortliche für die sportliche Situation. Das wüssten auch die Spieler und hätten dies selbst reflektiert. Vielmehr erhofft sich der Verein durch die neue Konstellation einen frischen Impuls. Im Training seien bereits ein anderer Spirit und eine andere Ansprache zu spüren, sagt Fretz. Das erste Spiel des neuen Trainerduos ging am Wochenende gegen Schiefbahn jedoch mit 0:3 verloren. In der Tabelle belegt Hinsbeck mit zehn Punkten aktuell Rang 16, einem Abstiegsplatz.

Mit Thissen und Hammann setzt Rhenania Hinsbeck konsequent auf den eigenen Weg. Beide Trainer stammen aus der eigenen Jugend und stehen für die Vereinsphilosophie, Spieler und Verantwortliche aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Eine zeitliche Begrenzung der Lösung gibt es nicht.

