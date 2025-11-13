Hinrundenfinale: SGV Freiberg spürt die Verfolger im Nacken

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg empfängt Bayern Alzenau und verteidigt als Spitzenreiter (31 Punkte, 37:16 Tore) seinen knappen Vorsprung gegen den Vorletzten (9 Punkte, 19:40). Der Favorit setzt auf defensive Stabilität, der Außenseiter braucht maximale Effizienz in Umschaltmomenten.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt geht als Zweiter (29 Punkte, 28:17) in das Heimspiel gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz (16 Punkte, 27:25). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, während der Gegner über Standards gefährlich bleiben muss.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg (25 Punkte, 34:25) trifft im Mittelfeldduell auf SV Sandhausen (24 Punkte, 28:32). Enge Ausgangslage: Wer das Zentrum kontrolliert und die Restverteidigung sauber hält, setzt ein Zeichen Richtung obere Hälfte.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel (26 Punkte, 31:24) empfängt Kickers Offenbach (20 Punkte, 29:32). Kleiner Abstand, großes Gewicht – die Balance zwischen Risiko und Absicherung dürfte den Takt dieser Partie bestimmen.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC (10 Punkte, 17:42) misst sich mit TSV Steinbach Haiger (26 Punkte, 35:24). Der Gastgeber braucht eine fehlerarme Defensivleistung, der Favorit bringt mehr Durchschlagskraft und Variabilität im letzten Drittel ein.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz (5 Punkte, 20:45) erwartet SV Eintracht Trier 05 (26 Punkte, 31:26). Für das Schlusslicht ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem Disziplin gegen einen robusten Gegner oberstes Gebot ist.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg II (23 Punkte, 36:37) trifft auf FSV Mainz 05 II (28 Punkte, 28:20). Die Gastgeber suchen Balance nach vorn, der Verfolger will seine Effizienz im Strafraum bestätigen.
So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf (27 Punkte, 33:30) spielt gegen TSG Balingen (15 Punkte, 22:37). Der Favorit verfügt über mehr Punkte und Offensivpower, der Aufsteiger muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.