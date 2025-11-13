 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Hinrundenfinale: SGV Freiberg spürt die Verfolger im Nacken

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Der 17. Spieltag in der Regionalliga Südwest schärft das Bild zwischen Titelrennen und dichtem Verfolgerpulk, während im Tabellenkeller mehrere Schlüsselduelle anstehen. Ein brisantes Duell steht dabei zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers an. Wie wird das Match enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00live

SGV Freiberg empfängt Bayern Alzenau und verteidigt als Spitzenreiter (31 Punkte, 37:16 Tore) seinen knappen Vorsprung gegen den Vorletzten (9 Punkte, 19:40). Der Favorit setzt auf defensive Stabilität, der Außenseiter braucht maximale Effizienz in Umschaltmomenten.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00live

FSV Frankfurt geht als Zweiter (29 Punkte, 28:17) in das Heimspiel gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz (16 Punkte, 27:25). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, während der Gegner über Standards gefährlich bleiben muss.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00

FC 08 Homburg (25 Punkte, 34:25) trifft im Mittelfeldduell auf SV Sandhausen (24 Punkte, 28:32). Enge Ausgangslage: Wer das Zentrum kontrolliert und die Restverteidigung sauber hält, setzt ein Zeichen Richtung obere Hälfte.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00live

KSV Hessen Kassel (26 Punkte, 31:24) empfängt Kickers Offenbach (20 Punkte, 29:32). Kleiner Abstand, großes Gewicht – die Balance zwischen Risiko und Absicherung dürfte den Takt dieser Partie bestimmen.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

Bahlinger SC (10 Punkte, 17:42) misst sich mit TSV Steinbach Haiger (26 Punkte, 35:24). Der Gastgeber braucht eine fehlerarme Defensivleistung, der Favorit bringt mehr Durchschlagskraft und Variabilität im letzten Drittel ein.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

TSV Schott Mainz (5 Punkte, 20:45) erwartet SV Eintracht Trier 05 (26 Punkte, 31:26). Für das Schlusslicht ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem Disziplin gegen einen robusten Gegner oberstes Gebot ist.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Die SG Sonnenhof Großaspach (28 Punkte, 44:27) empfängt die Stuttgarter Kickers (26 Punkte, 22:22). Offensivwucht gegen kompakte Ordnung – wer die Übergänge nach Ballgewinn schneller spielt, rückt im Spitzenfeld vor.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00

SC Freiburg II (23 Punkte, 36:37) trifft auf FSV Mainz 05 II (28 Punkte, 28:20). Die Gastgeber suchen Balance nach vorn, der Verfolger will seine Effizienz im Strafraum bestätigen.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00

FC-Astoria Walldorf (27 Punkte, 33:30) spielt gegen TSG Balingen (15 Punkte, 22:37). Der Favorit verfügt über mehr Punkte und Offensivpower, der Aufsteiger muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.

Timo BabicAutor