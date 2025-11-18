Hinrundenbilanz der Regionalliga: Wer überzeugt zur Halbzeit?

__________________________________________________________________________________________________



Untere Tabellenhälfte

Unterhalb vom Zwölften werden die Punkteabstände etwas deutlicher. Die Kickers Offenbach stehen nach 17 Spieltage auf einem 13. Rang, haben nach oben und unten allerdings vier Zähler Abstand. Die SG Barockstadt folgt, dicht vor Aufsteiger TSG Balingen. Etwas abgeschlagener sind bereits der FC Bayern Alzenau, sowie der Bahlinger SC und Neuling TSV Schott Mainz.

Jahresabschluss

Gleich drei Spieltage stehen vor der Winterpause noch an. Mit dabei ist der Flutlichtkracher des FSV Frankfurt gegen Absteiger SV Sandhausen am kommenden Freitag oder das spannende Spitzenspiel zwischen dem formstarken SC Freiburg II und Tabellenführer Freiberg.