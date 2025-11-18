Hinrundenbilanz der Regionalliga: Wer überzeugt zur Halbzeit?

An der Spitze kann es enger kaum zugehen, im Keller werden bereits erste Abstände deutlich. Nach der Hinrunde der Regionalliga Südwest blickt FuPa auf die vergangenen 17 Spieltage zurück.
Was lange Zeit nach einer Solo-Show des SGV Freiberg aussah, wurde in den vergangenen Wochen immer dramatischer. Zwischenzeitlich führte der Spitzenreiter die Tabelle mit einem deutlichen Punkte- und Torvorsprung an. Die vergangene Durststrecke sorgte allerdings dazu, dass Freiberg zwar die Herbstmeisterschaft bejubelte, hingegen zahlreiche Verfolger direkt hinter sich spürt. Nur ein Pünktchen dahinter lauert seit dem 17. Spieltag mit der SG Sonnenhof Großaspach nicht nur ein Aufsteiger, sondern ein gieriger Verfolger, der nur auf den nächsten Patzer wartet. Nach der Hinrunde besteht die Tabellenspitze allerdings wie üblich aus einer Hand voll Teams. Bis zum Tabellenzwölften FC Homburg sind von Freiberg an nur sieben Punkte. Aufgrund vieler direkter Duelle kann eine kleine Siegesserie direkt dafür sorgen, dass einer der vielen Verfolger plötzlich von den ersten Rängen grüßt.
Die letzten fünf Spiele ungeschlagen verbracht haben gleich vier Teams. Neben dem Zweiten Großaspach, verfügt auch der SC Freiburg II, Drittliga-Absteiger SV Sandhausen und der KSV Hessen Kassel über eine äußerst erfolgreiche Form. Weniger erfolgreich lief es in den letzten Wochen für Spitzenreiter Freiberg, die SG Barockstadt und die Aufsteiger FC Bayern Alzenau und TSV Schott Mainz. Alle blieben in den vergangenen fünf Wochen ohne Dreier.
Unterhalb vom Zwölften werden die Punkteabstände etwas deutlicher. Die Kickers Offenbach stehen nach 17 Spieltage auf einem 13. Rang, haben nach oben und unten allerdings vier Zähler Abstand. Die SG Barockstadt folgt, dicht vor Aufsteiger TSG Balingen. Etwas abgeschlagener sind bereits der FC Bayern Alzenau, sowie der Bahlinger SC und Neuling TSV Schott Mainz.
Gleich drei Spieltage stehen vor der Winterpause noch an. Mit dabei ist der Flutlichtkracher des FSV Frankfurt gegen Absteiger SV Sandhausen am kommenden Freitag oder das spannende Spitzenspiel zwischen dem formstarken SC Freiburg II und Tabellenführer Freiberg.