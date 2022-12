„HINRUNDENABSCHLUSS GEGEN FSV SCHWAIGERN“

Zum letzten Saisonspiel im Kalenderjahr 2022 empfängt der FC Union Heilbronn den FSV Schwaigern. Spielbeginn ist morgen um 14:30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Viehweide.

Die Gäste aus Schwaigern belegen aktuell den sechsten Tabellenplatz mit 26 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 39:26 Toren. Insgesamt stehen acht Siege, zwei Unentschieden bei fünf Niederlage auf der Habenseite. Dabei haben die Gäste auch die viertstärkste Offensive der Liga. Nach drei Niederlagen am Stück gegen den TSV Botenheim (2:4), den SV Schluchtern (1:2) und den Spfr Lauffen (2:4) gab es zuletzt wieder einen dreifachen Punktgewinn: Gegen den VfL Brackenheim gab es am vergangenen Wochenende einen klaren 4:0-Heimerfolg.

Unser FC Union Heilbronn musste sich nach sechs Ligasiegen wieder mit einem Unentschieden zufriedengeben, dennoch befindet man sich in einer guten Ausgangslage im Kampf um die Aufstiegsplätze. Nachdem in Lauffen spielerisch auf dem tiefen Platz nicht viel zusammenlief, hofft man nun, auf dem Kunstrasen an die Heimerfolge zuletzt anzuknüpfen und für einen positiven Hinrundenabschluss zu sorgen.

Unsere U23 spielt bereits um 12:00 Uhr gegen die Gäste des SV Heilbronn am Leinbach II ebenfalls auf dem Kunstrasen.