❗️Hinrundenabschluss für den FCU❗️

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Sonntag um 14:30 Uhr zum Hinrundenabschluss zu Gast beim FSV Schwaigern und möchte sich nach erfolgreichen Wochen mit etwas Zählbarem in die Winterpause verabschieden.

Der FSV Schwaigern belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 37:20 Toren, hat aber noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Sieben Siegen stehen drei Unentschieden sowie drei Niederlagen gegenüber. Mit der drittbesten Offensive der Liga wusste der FSV besonders daheim zu gefallen: In sechs Heimspielen holte Schwaigern starke 16 Punkte bei einem Torverhältnis von 25:7 Toren. Unter anderem fügten sie dem Tabellenführer Aramäer Heilbronn beim 2:0 die erste Saisonniederlage bei, zuletzt gewannen sie mit 4:0 gegen die Sportfreunde Untergriesheim.

Unser FCU hat nach einer schwachen ersten Hinrundenhälfte, bei der man nach sieben Spieltagen mit 9:12 Toren auf dem 10. Tabellenplatz stand, die Kurve bekommen und steht nun sieben Spieltage später mit 28 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Dabei beträgt der Rückstand zur Tabellenspitze aktuell nur zwei Punkte, sodass man unbedingt die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen (6 Siege, ein Unentschieden) ausbauen und mit in die Winterpause nehmen möchte. Auf geht‘s, Union!

Fotograf: Klemens Schaika