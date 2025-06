„Hinrunden-Slapstick“ und fehlende Effektivität

In der Fußball-Mittelrheinliga hat der VfL Vichttal im letzten Auswärtsspiel der Saison eine 1:5-Niederlage beim Siegburger SV kassiert. Was sich deutlich anhört, war es aus Sicht von Vichttals Trainer Andi Avramovic nicht. Mit dem Gegner sei man nach der Partie einig gewesen, dass das Ergebnis so nicht die Kräfteverhältnisse auf dem Platz widergespiegelt habe, so Avramovic.