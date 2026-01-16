Hinrunden-Rückblick: So lief der erste Saisonabschnitt in der LL2

17 Spieltage der Landesliga, Gruppe 2 sind absolviert, Ende Januar geht die Rückrunde an den Start. Während sich die 18 Teams aus diesem Grund zurzeit in der Hauptphase der Winter-Vorbereitung befinden, wirft FuPa Niederrhein einen Blick zurück auf die Hinserie. Wer muss in der zweiten zweiten Saisonhälfte eine gehörige Schippe drauflegen? Wer darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Oberliga-Aufstieg machen? Welche Teams konnten besonders überraschen?
Schon vor Saisonstart Mitte August war damit zu rechnen, dass der VfB Bottrop in seiner zweiten Landesliga-Spielzeit in Serie ein Wörtchen im Titelkampf mitreden würde: Schließlich haben sich die Schwarz-Weißen um Neu-Coach Marco Hoffmann im Sommer personell gerüstet, um im Titelkampf mitzumischen. Wie ernst es die Elf um Kapitän und Top-Scorer Raphael Steinmetz (13 Tore, 13 Vorlagen) wirklich meint, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Mit 41 Zählern auf der Habenseite rangiert der VfB ungeschlagen auf Rang eins.
Dahinter folgen mit dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen zwei Konkurrenten, die sich ebenfalls den Aufstieg zum Ziel gesetzt haben. Insbesondere auf fremden Geläuf überzeugten die beiden langjährigen Landesligisten, die nach jeweils starken Endplatzierungen im Vorjahr nochmal eine Schippe drauflegten. Während der SVS vier Zähler hinter Spitzenreiter Bottrop auf Tabellenplatz zwei folgt, rangiert der ESC - der mit lediglich 19 kassierten Gegentreffer die beste Hintermannschaft der Liga stellt - einzig einen Punkt dahinter auf Rang drei.
Mit dem SV Budberg und der DJK Blau-Weiß Mintard folgen zwei Mannschaften auf Patz vier und fünf, die mit ihren Leistungen aus der Hinrunde in Summe durchaus zufrieden sein können. Während der SVB um Top-Knipser Moritz Paul (20 Tore) - der seine Mannschaft auch in diesem Jahr zur besten Offensive der Liga und zugleich in Richtung Aufstiegsränge schießt - allen voran im Hinrunden-Endspurt überzeugte, präsentierte sich BW Mintard gewohnt Heimstark: Als eine von drei Mannschaften blieb die Elf von Chefcoach Marco Guglielmi auf heimischem Terrain unbesiegt, gewann gleich sieben seiner neun Heimauftritte. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt nach 17 Hinrundenspielen nur zehn Punkte.
Mit der DJK Sportfreunde Katernberg und Viktoria Goch folgen dann zwei Kandidaten, mit denen vor der Saison eher weniger zu rechnen war. Denn als Aufsteiger war den beiden Liga-Neulingen nicht zwingend die Hinrunde vorherzusagen, die diese dann folgen ließen: Die Sportfreunde um Neu-Trainer Sascha Hense lieferten allen voran auf heimischer Anlage, verloren dabei kein einziges ihrer acht Heimduelle. Und auch die Viktoria aus Goch - ebenfalls mit neuem Übungsleiter an der Seitenlinie - brauchte keinerlei Anlaufzeit in der sechshöchsten Spielkasse: Der SV legte gar einen Sahnestart hin und eroberte aus seinen ersten acht Saisonspielen überragende 20 Punkte. Erst zum Hinrundenende ließ die Elf von Ex-Profi Kevin Wolze ein wenig federn und rutschte - nach drei aufeinanderfolgenden Schlappen - auf den siebten Rang ab. Doch sowohl der amtierende Bezirksliga-Meister - der neben Rellinghausen die beste Hintermannschaft der Liga aufweist - als auch die Sportfreunde aus Katernberg können mit der Hinserie mehr als zufrieden sein.
Auch im Tabellenmittelfeld geht es hoch her: Positiv überraschen konnten allen voran der 1. FC Lintfort und der VfB Speldorf, die den ersten Saisonabschnitt nach konstant guten Leistungen auf einem einstelligen Tabellenplatz beendeten. Maßgeblichen Anteil daran hatten insbesondere zwei Akteure: Lintforts Alfred Appiah (14 Tore, 5 Vorlagen) und Speldorfs Calvin Küper (10 Tore, 10 Vorlagen) gehören zu den torgefährlichsten Akteuren der Liga und sorgten für zufriedene Gesichter zur Winterpause.
Weniger zufriedenstellend ist dagegen die Stimmungslage in Moers: Nach einer verkorksten Halbserie - in der der mit hohen Ambitionen in die Saison gestartete GSV Moers zeitweise elf Ligaspiele in Folge ohne Erfolg blieb - rangieren die Schwarz-Gelben mit zarten 18 eroberten Zählern hinter Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, der mit seiner Ausbeute von 21 Punkten derweil wesentlich zufriedener sein dürfte. Während in Moers somit im Winter ordentlich umstrukturiert wird, hat auch Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 ein durchwachsenes Halbjahr hinter sich: Zwar berappelte sich der MFC nach seinem Horror-Start - inklusive acht sieglosen Partien zum Auftakt - zum Jahresende und beendete die Hinrunde auf einem Nicht-Abstiegsrang, dennoch beträgt das Polster auf die Abstiegsränge einzig einen Zähler.
Düster sieht es derweil auf den hinteren Plätzen aus: Die SG Essen Schönebeck belegt mit 17 Punkten auf der Habenseite den letzten Nicht-Abstiegsrang, dahinter folgen drei Kontrahenten in unmittelbarer Reichweite: Während es beim FC Kray (21 Tore) und Verfolger PSV Wesel (19 Tore) in erster Linie in vorderster Reihe hakte, präsentierten sich die Sportfreunde Niederwenigern konstant unkonstant: Vier Siege aus 17 Partien sind für einen Oberliga-Absteiger schlichtweg zu wenig. Doch weil Tabellenplatz 16 (Wesel) und Rang elf (Moers) lediglich drei Punkte trennen, ist noch längst nichts verloren.
Etwas anders erscheint die Ausgangslage hingegen in Hamborn und Bottrop: Sowohl bei den Sportfreunden Hamborn 07 als auch Ligaschlusslicht Rhenania Bottrop zog sich eine klare Tendenz durch die Hinserie: Während die 07er die letzten sieben Auftritte vor dem Jahreswechsel allesamt verloren, glückten Aufsteiger Bottrop einzig gegen Tabellennachbar Wesel drei Punkte - es folgten 15 sieglose Spiele in Serie. Folgerichtig rangieren sowohl die Sportfreunde (10 Punkte) als auch die Rhenania (5 Punkte) abgeschlagen am Tabellenende, weshalb beide Kellerkinder vor einer Mammut-Aufgabe im Abstiegskampf stehen.