Budberg-Knipser Moritz Paul führt die Torjägerliste mit 20 Treffern an. – Foto: Ulrich Laakmann

Hinrunden-Rückblick: So lief der erste Saisonabschnitt in der LL2 Landesliga, Gruppe 2: Mitte Dezember hat die Hinrunde der Landesliga-Saison 2025/26 ihr Ende gefunden. Bevor Ende Januar der zweite Saisonabschnitt beginnt, wagt FuPa Niederrhein einen Blick auf die Bilanz der 18 Mannschaften.

17 Spieltage der Landesliga, Gruppe 2 sind absolviert, Ende Januar geht die Rückrunde an den Start. Während sich die 18 Teams aus diesem Grund zurzeit in der Hauptphase der Winter-Vorbereitung befinden, wirft FuPa Niederrhein einen Blick zurück auf die Hinserie. Wer muss in der zweiten zweiten Saisonhälfte eine gehörige Schippe drauflegen? Wer darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Oberliga-Aufstieg machen? Welche Teams konnten besonders überraschen?

Bottrop überragt im Titelrennen Schon vor Saisonstart Mitte August war damit zu rechnen, dass der VfB Bottrop in seiner zweiten Landesliga-Spielzeit in Serie ein Wörtchen im Titelkampf mitreden würde: Schließlich haben sich die Schwarz-Weißen um Neu-Coach Marco Hoffmann im Sommer personell gerüstet, um im Titelkampf mitzumischen. Wie ernst es die Elf um Kapitän und Top-Scorer Raphael Steinmetz (13 Tore, 13 Vorlagen) wirklich meint, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Mit 41 Zählern auf der Habenseite rangiert der VfB ungeschlagen auf Rang eins. Dahinter folgen mit dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen zwei Konkurrenten, die sich ebenfalls den Aufstieg zum Ziel gesetzt haben. Insbesondere auf fremden Geläuf überzeugten die beiden langjährigen Landesligisten, die nach jeweils starken Endplatzierungen im Vorjahr nochmal eine Schippe drauflegten. Während der SVS vier Zähler hinter Spitzenreiter Bottrop auf Tabellenplatz zwei folgt, rangiert der ESC - der mit lediglich 19 kassierten Gegentreffer die beste Hintermannschaft der Liga stellt - einzig einen Punkt dahinter auf Rang drei.

Bockstarke Aufsteiger überraschen Mit dem SV Budberg und der DJK Blau-Weiß Mintard folgen zwei Mannschaften auf Patz vier und fünf, die mit ihren Leistungen aus der Hinrunde in Summe durchaus zufrieden sein können. Während der SVB um Top-Knipser Moritz Paul (20 Tore) - der seine Mannschaft auch in diesem Jahr zur besten Offensive der Liga und zugleich in Richtung Aufstiegsränge schießt - allen voran im Hinrunden-Endspurt überzeugte, präsentierte sich BW Mintard gewohnt Heimstark: Als eine von drei Mannschaften blieb die Elf von Chefcoach Marco Guglielmi auf heimischem Terrain unbesiegt, gewann gleich sieben seiner neun Heimauftritte. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt nach 17 Hinrundenspielen nur zehn Punkte. Mit der DJK Sportfreunde Katernberg und Viktoria Goch folgen dann zwei Kandidaten, mit denen vor der Saison eher weniger zu rechnen war. Denn als Aufsteiger war den beiden Liga-Neulingen nicht zwingend die Hinrunde vorherzusagen, die diese dann folgen ließen: Die Sportfreunde um Neu-Trainer Sascha Hense lieferten allen voran auf heimischer Anlage, verloren dabei kein einziges ihrer acht Heimduelle. Und auch die Viktoria aus Goch - ebenfalls mit neuem Übungsleiter an der Seitenlinie - brauchte keinerlei Anlaufzeit in der sechshöchsten Spielkasse: Der SV legte gar einen Sahnestart hin und eroberte aus seinen ersten acht Saisonspielen überragende 20 Punkte. Erst zum Hinrundenende ließ die Elf von Ex-Profi Kevin Wolze ein wenig federn und rutschte - nach drei aufeinanderfolgenden Schlappen - auf den siebten Rang ab. Doch sowohl der amtierende Bezirksliga-Meister - der neben Rellinghausen die beste Hintermannschaft der Liga aufweist - als auch die Sportfreunde aus Katernberg können mit der Hinserie mehr als zufrieden sein.