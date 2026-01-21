Hinrunden-Rückblick: So lief der erste Saisonabschnitt in der BZL6

17 Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 6 sind absolviert, Anfang Februar geht die Rückrunde an den Start. Während sich die Mannschaften aus diesem Grund zurzeit in der Hauptphase der Winter-Vorbereitung befinden, wirft FuPa Niederrhein einen Blick zurück auf die Hinserie. Wer muss in der zweiten zweiten Saisonhälfte eine gehörige Schippe drauflegen? Wer darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg machen? Welche Teams konnten besonders überraschen?

Die letzten elf Ligaspiele vor dem Jahreswechsel bestritt die SpVgg um Chefcoach Lars Mühlbauer allesamt unbesiegt, allen voran die starken Leistungen in Topspielen gegen Burgaltendorf, den VfB Frohnhausen oder auch Rot-Weiss Essen II stachen heraus. Für die Herbstmeisterschaft ausreichen sollte es schlussendlich aber dennoch nicht, weil Landesliga-Absteiger Klosterhardt dank eines 6:0-Kantersiegs zum Jahresabschluss noch vorbeizog und die Hinserie folglich - einen Zähler vor Sterkrade - als Spitzenreiter beendete. Wie auch der Verfolger stellt die Arminia mit 21 Gegentreffern die beste Hintermannschaft des ersten Saisonabschnitts, und auch die Offensive funktionierte einwandfrei. In der Hauptverantwortung für die 54 erzielten Treffer erwiesen sich Offensiv-Knipser Jan-Niklas Pia (12 Tore, 6 Vorlagen); Samuel Zegadlo (12 Tore, 4 Vorlagen) sowie auch Mittelfeld-Youngster Max Langerbein (10 Tore, 6 Vorlagen).

Erst auf den letzten Drücker hatte sich mit Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt ein Kontrahent im Aufstiegskampf die Herbstmeisterschaft gesichert, der zuvor eher schlechtere Karten im Titelrennen hatte. Denn allen voran die SpVgg Sterkrade 06/07 und der SV Burgaltendorf marschierten an den vorigen Spieltagen vorneweg: Während Letzterer - nach der 1:2-Pleite gegen Fortuna Bottrop am 3. Spieltag - ganze zwölf Spiele in Folge unbesiegt blieb und folglich bis zum 15. Spieltag von der Tabellenspitze grüßte, zog der Konkurrent aus Sterkrade nach einer Erfolgsserie am vorletzten Spieltag vor der Winterpause vorbei:

Unmittelbar hinter den Frohnhäusern folgt Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II, der - nach zwei direkten Aufstiegen in Serie - auch in der Bezirksliga überzeugte: Allen voran Top-Stürmer Marcel Platzek, der einst jahrelang in der Regionalliga auf Torejagd ging, überzeugte auf ganzer Linie und beendete die Hinserie mit 21 Treffern als bester Torschütze. Nach 17 Hinrundenspielen stehen für die RWE lediglich drei Niederlagen zu Buche, einzig in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz ließen die Rot-Weißen Punkte springen. Sollte der Liga-Neuling diesen „Topspiel-Fluch“ im zweiten Saisonabschnitt in den Griff bekommen, ist mit der RWE bis zum Saisonende zu rechnen.

Während das Spitzentrio somit lediglich zwei Punkte voneinander trennen, sitzen die Verfolger unmittelbar im Nacken: Einzig drei Zähler Rückstand auf Platz drei weist der VfB Frohnhausen auf, der insbesondere in der vordersten Reihe überzeugte: Angeführt von Top-Knipser Mohamed Said (17 Tore, 13 Vorlagen), der mit sage und schreibe 30 Torbeteiligungen als torgefährlichster Akteur der Liga gilt, schoss sich der VfB mit 66 Treffern zur treffsichersten Mannschaft.

Ebenfalls in unmittelbare Reichweite zu den Top-Plätzen stehen die Verfolger Vogelheimer SV, SuS Haarzopf und Fortuna Bottrop. Letzterer zeichnete sich im ersten Saisonabschnitt allen voran durch seine Konstanz aus: Sowohl auf heimischem als auch auf fremden Terrain eroberte die Truppe von Chefcoach Sebastian Stempel starke 16 Punkte, womit die Fortuna die Hinserie auf einem ordentlichen achten Rang abschließt. Punktgleich mit den Rot-Weißen steht Konkurrent Haarzopf da, der die Hinrunde mit einem regelrechten Erfolgslauf beendete:

Die letzten sieben Ligaspiele des abgelaufenen Jahres bestritt die Elf um Top-Torjäger Michael Seidelmann (15 Tore) unbesiegt, fertigte neben Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr auch die Sportfreunde Königshardt haushoch ab. Und dann wäre da noch der Vogelheimer SV, der bis zum elften Spieltag noch an der Tabellenspitze mitmischte, an den Folge-Spieltagen jedoch bis zum Hinrunden-Ende einzig sieben von 21 möglichen Zählern verbuchte. Ob der VSV in der Rückrunde noch einmal ganz oben anklopfen kann, hängt auch von Top-Stürmer Can Funke ab, der mit 21 Torbeteiligungen absolut voran ging.

Aufsteiger voll im Soll, Fatihspor mit schwacher Tendenz

Während der TuSEM Essen 1926 nach ordentlicher, aber vergleichsweise unspektakulärer erster Saisonhälfte den letzten einstelligen Tabellenplatz einnimmt, folgt die Spvgg Sterkrade-Nord auf Tabellenplatz zehn. Weil die Spvgg insbesondere in den Topspielen gegen die Spitzenteams zwar durchaus mithalten, schlussendlich aber einzig gegen Klosterhardt und RWE II punkten konnte, reichte es für den einstigen Oberligisten nicht für einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Vier Punkte hinter den Nordlern folgt dann Liga-Neuling Dostlukspor Bottrop, der mit seiner Ausbeute von 19 Punkten durchaus zufrieden sein darf.

Selbiges gilt zwar auch für Mitaufsteiger Heisinger SV, der mit vier Zählern Rückstand ebenfalls auf einem Nicht-Abstiegsplatz rangiert. Doch der HSV beendete das Pflichtspiel-Jahr 2025 - nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen - als formschwächstes Team der Liga, weshalb die Mannschaft um Führungsspieler und Knipser Jonas Lippeck (14 Tore, 6 Vorlagen) gewarnt ist. Die beiden Neulinge aus Bottrop und Essen trennt lediglich Landesliga-Absteiger SpVgg Steele, der nach dem sang und klanglosen Abstieg in der Vorsaison auch in der Bezirksliga Startschwierigkeiten hatte. Dank drei Siegen in Serie zum Jahresabschluss besorgte sich die SpVgg allerdings auf die letzten Meter eine beruhigte Winterpause. Anders sieht es derweil bei Fatihspor Essen 2001 aus: Sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Ligapartien sprechen eine deutliche Sprache, weshalb die 01er nach dem Wieder-Auftakt schnellstens wieder in Form finden müssen, um den Abstiegskampf erfolgreich zu meistern.

Horror-Bilanz für BGÜ, Torflaute bei Lirich

Wie schwerwiegend der Landesliga-Abstieg beim FC Blau-Gelb Überruhr tatsächlich wiegen sollte, stellte der erste Saisonabschnitt der Blau-Gelben in der Bezirksliga auf beängstigende Art und Weise klar: Einzig gegen Tabellennachbar DJK Arminia Lirich konnte der Absteiger Punkte bejubeln, die übrigen 16 Duelle gingen allesamt verloren. Gleich zehnmal kassierten die Blau-Gelb dabei mindestens sieben Gegentreffer. Das lässt sich auch in der Tordifferenz eindeutig ablesen: Während das Ligaschlusslicht in der Offensive einzig 15-Mal traf, stellt BGÜ nach Ablauf der ersten Saisonhälfte sage und schreibe 102 Gegentreffer. Da fällt der Glaube an den Klassenerhalt mehr als nur schwer.

Wesentlich mehr Hoffnungen dürfen sich hingegen die Konkurrenten machen: Während die Sportfreunde Königshardt mit 14 eroberten Punkten auf dem Relegationsrang stehen, sitzen die Sportfreunde Niederwenigern II und DJK Arminia Lirich unmittelbar im Nacken. Letzterer muss im neuen Jahr allen voran die schwache Offensiv-Ausbeute (21 Tore) in den Griff bekommen, wohingegen es in Niederwenigern (61 Gegentore) und Königshardt (59 Gegentore) insbesondere in der Hintermannschaft hakte. Dennoch sind bei allen drei Kandidaten die Chancen auf einen Klassenverbleib durchaus im Bereich des möglichen.