Hinrunden-Rückblick in der Kreisklasse 3: Spitzentrio, Niemandsland und Abgeschlagene Vötting, Moosburg und Au im Aufstiegskampf – Fünferpacks und zweistellige Siege

Vötting, Moosburg und Au marschieren in der Kreisklasse vorne weg. Hörgertshausen und Zolling haben die besten Ballermänner. Der Hinrunden-Rückblick in der Kreisklasse 3.

Landkreis – In der Kreisklasse 3 war in der Herbstrunde einiges geboten: Während der Kampf um den Aufstieg zwischen dem SV Vötting, dem FC Moosburg und dem TSV viel Spannung verspricht, können der TSV Eching II und Vatanspor Freising bereits für die A-Klasse planen. Das Rennen um die Abstiegsrelegation ist auch noch offen. Einige herausragende Ergebnisse und individuelle Leistungen gab es ebenfalls.

Spitzen-Trio mit langen Siegesserien

Ein atemberaubendes Tempo schlug zu Saisonbeginn der FC Moosburg an. Neun Siege am Stück – die meisten mit vier oder mehr Toren – es sah nach einem Durchmarsch der bis dato besten Liga-Offensive (50 Tore) aus. Doch die länger werdende Verletztenliste war irgendwann nicht mehr zu kompensieren und sorgte Anfang Oktober für Niederlagen in den Spitzenspielen beim TSV Au (0:2) und gegen den SV Vötting (1:2).

Der SVV mit dem neuen Trainer Max Peschek löste damit am elften Spieltag den FCM an der Tabellenspitze ab und baute die Führung mit der besten Abwehr der Liga (14 Gegentore) bis zur Winterpause auf vier Punkte aus. „Riesenrespekt an meine Mannschaft, 43 Punkte aus 16 Spielen ist natürlich überragend“, lobt der Coach. Der Ligaprimus startete nach der einzigen Saisonniederlage gegen Kirchdorf (0:1) am achten Spieltag eine Serie von acht Erfolgen.

Sogar zehnmal am Stück gewann der TSV Au nach einer kurzen Findungsphase zu Saisonbeginn. Eine starke Leistung, denn der Kader des neuen Trainers Josef Summerer ist nicht besonders üppig besetzt. Garant für Platz drei war das zweitbeste Stürmerduo der Liga, Alex Schwarz und Dominic Schermbach (beide 11 Tore).

Ballermänner kommen aus dem Mittelfeld

Das beste Torjägerpaar hat der SV Hörgertshausen. Der Führende der Torjägerliste Kilian Oberprieler (21 Tore) und der Dritte Julian Radlmaier (13) besserten ihr Konto am vorletzten Spieltag beim 11:0 gegen Eching II mit fünf beziehungsweise vier Treffern nochmal gehörig auf. Der Fünferpack von Oberprieler war nicht der einzige in der Herbstrunde. Auch Marzlings Thomas Mäuer schaffte dieses Kunststück beim 7:3 gegen Vatanspor Freising. Die Zweistelligkeit hat der SVH ebenfalls nicht exklusiv: Der TSV Nandlstadt schaffte mit einem 13:2 gegen Eching II den Torrekord, und der SC Kirchdorf fertigte die FVgg Gammelsdorf mit 11:0 ab.

Der Kreisliga-Absteiger aus Kirchdorf war so etwas wie die Wundertüte der Liga. Spitzenleistungen gegen die Topteams (2:0 in Moosburg und 1:0 in Vötting) wechselten sich mit unerklärlichen Ausrutschern in Mauern und Paunzhausen ab. „Wir mögen es nur schwierig“, flüchtet sich Trainer Andreas Apold nach dem Sieg in Moosburg in Galgenhumor. „Bei vermeintlich schwächeren Gegnern, wenn wir selber das Spiel machen müssen, tun wir uns meist schwerer.“

Ab Platz Vier beginnt das Niemandsland