Hinrunden-Finale: Dettingen/Glems trifft auf Schlusslicht

Der 15. und letzte Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga Alb verspricht Spannung auf allen Ebenen. Während Tabellenführer Dettingen/Glems im Heimspiel gegen Schlusslicht Zainingen vor einer Pflichtaufgabe steht, empfängt Verfolger Pfullingen II den TSV Hirschau. Aufsteiger Sickenhausen reist zum SV Pfrondorf, und im oberen Mittelfeld kämpfen Walddorf und Upfingen im direkten Duell um den Anschluss an die Top vier.

Der TV Derendingen will nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Walddorf wieder punkten, doch mit der SG Reutlingen wartet ein Gegner mit viel Erfahrung und Offensivkraft. Beide Teams liegen nur drei Punkte auseinander und kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. Für Reutlingen zählt nach der 1:3-Pleite gegen Altingen/Entringen nur ein Sieg, um nicht weiter nach unten zu rutschen. Ein intensives Duell zweier Teams, die Moral zeigen müssen.

Genkingen will nach der Niederlage in Sickenhausen zurück in die Spur finden. Die Mannschaft von Marco Knoll rangiert mit 20 Punkten im stabilen Mittelfeld, zeigt sich zu Hause aber wechselhaft. Die TSG Tübingen II kämpft weiterhin gegen die Abstiegszone und reist mit 13 Punkten an. Trotz der Niederlage zuletzt, machen die vergangen Wochen der TSG aber Hoffnung.

Das Duell zweier Aufsteiger eröffnet den Spieltag und verspricht Spannung. Beide Teams stehen mit 20 Punkten gleichauf und haben eine nahezu identische Bilanz. Walddorf geht mit dem Selbstvertrauen des späten 3:2-Siegs gegen Derendingen in die Partie, während Upfingen zuletzt mit einem 2:0 bei Tübingen II überzeugte. Für beide gilt: Mit einem Sieg winkt der Sprung ins obere Tabellendrittel. Der Gewinner des Duells darf sich als eine der Hinrunden-Überraschungen feiern lassen.

Nach dem Sieg in Reutlingen will Altingen/Entringen zu Hause nachlegen. Die SGM steht mit 16 Punkten auf Rang zwölf und hat sich zuletzt gefestigt. Ofterdingen hingegen befindet sich mit 20 Zählern in Lauerstellung auf die oberen Plätze. Nach dem 3:0 gegen Gomaringen will das Team von Andreas Beyerle die starke Form bestätigen. Es trifft defensive Stabilität auf variable Offensive – ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Ausgang. ---

In Gomaringen kommt es zum Duell zweier Mannschaften mit ähnlichen Trends. Während der TSV zuletzt nach ordentlicher Hinrunde etwas an Durchschlagskraft verlor, steckt der SV 03 Tübingen nach zwei klaren Niederlagen in einer kleinen Krise. Mit 37 erzielten Toren ist die Offensive der Tübinger weiterhin die beste der Liga, doch defensiv hapert es. Gomaringen will die Gelegenheit nutzen, um an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Für Tübingen zählt nur ein Sieg, um vorerst im Kampf um die ersten drei Plätze zu bleiben. ---

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH

Der VfL Pfullingen II hat als einziges Team noch die Chance, Dettingen/Glems vor der Winterpause von der Spitze zu verdrängen. Mit einem Sieg gegen den TSV Hirschau könnte die Hübner-Elf sogar Tabellenführer werden – vorausgesetzt, Dettingen patzt. Hirschau reist nach dem Sensationssieg gegen Dettingen mit breiter Brust an, steht aber vor einer hohen Hürde. Die Gastgeber gelten zu Hause als besonders stark und wollen ihre beeindruckende Serie von neun Spielen ohne Niederlage ausbauen. ---

Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Tabellenführer Dettingen/Glems will nach dem 2:4 in Hirschau Wiedergutmachung betreiben. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Zainingen, der noch sieglos ist, dürfte die Favoritenrolle eindeutig sein. Mit bisher nur 18 Gegentoren stellt Dettingen die beste Defensive der Liga. Für Zainingen bleibt das Ziel, sich mit einer respektablen Leistung in die Winterpause zu verabschieden. ---

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf TSV Sickenhausen Sickenhausen 15:00 PUSH

Der stark verbesserte SV Pfrondorf empfängt Aufsteiger Sickenhausen. Der Gastgeber hat sich zuletzt stabilisiert und will nach dem torlosen Remis in Zainingen nun gegen ein Spitzenteam bestehen. Sickenhausen hingegen könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Rang zwei springen. Beide Mannschaften haben in den letzten Wochen überzeugt – trotzdem ist Sickenhausen der klare Favorit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________