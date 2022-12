Hinrunden-Abschluss auf der "Roten Erde" Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In der Vorwoche fiel die Partie zwischen Neustadt(Orla) und Teichel noch aus. An diesem Wochenende soll es kappen.

Spielvorschau von Adi Volbert (BW Neustadt (Orla)

Am vergangenen Wochenende wurde auf Grund der Witterungsverhältnisse der komplette Spieltag der Landesklasse abgesagt. Am Samstag kommt es nun doch noch zum Showdown der Hinrunde auf der „Roten Erde“. Der letzte offizielle Spieltag der Hinrunde steht an und damit die letzte Mannschaft der diesjährigen Saison, die SG Traktor Teichel.

Der Tabellenzwölfte steckt tief im Abstiegssumpf und hat nur einen Punkt Abstand zum Abstiegsplatz. Aus diesem Sumpf kann sich der Traktor nur selbst herausziehen. Ob dies ausgerechnet beim aktuellen Tabellenführer und Herbstmeister gelingt, ist zumindest fraglich. Ganze 10 Punkte konnten in den 13 Ligabegegnungen gesammelt werden. Mit 33 Gegentreffern finden sich die Gornitztaler im unteren Drittel der Tabelle. Nur Niederpöllnitz (35), Ilmenau (42) und Apolda (34) verbuchen mehr Gegentreffer. Auch Offensiv stottert der Traktor, der nur 15 Treffer erzielen konnte. Das Dilemma scheint klar, denn jetzt geht es gegen die Offensivmaschine aus Neustadt, die bereits 46 Treffer erzielten. Der letzte Punktgewinn war am 10. Spieltag, bei keinem geringeren als bei Vorwochengegner der Orlastädter, beim SV Jena-Zwätzen, als man einen 1:3 Rückstand noch mal zurück ins Spiel fand und mit dem Schlusspfiff ausgleichen konnte. Das war zugleich der letzte Auftritt von Trainer Marcel Kuhnert. Sein Erbe trat ein Trainertrio an. Mit Tino Schneider, Bernhard Bob und Ronald Ring soll eine Menge fußballerischer Erfahrung den Traktor wieder flott machen. Bisher blieben aber die Erfolge aus, im Gegenteil nur 1 Treffer in 4 Partien, aber ganze 16 Gegentreffer ließen die Gornitztaler auf Platz 12 abfallen. Da rutscht das Teicheler Selbstvertrauen in den Keller.