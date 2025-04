So., 12.11.2023, 11:00 Uhr

Zum Hinrunden-Abschluss durfte man sich in Zürich Affoltern mit dem Tabellenführer messen. Nach den Wetterkapriolen vom vergangenen Sonntag kam man diesmal in den Genuss von vereinzelten Schneeflocken auf der Sportanlage Fronwald. Wer trotz der nicht gerade einladenden Wetterverhältnisse die Auswärtsfahrt zum letzten Hinrundenspiel auf sich nahm, wurde Zeuge des vermutlich schnellsten Tores der Vereinsgeschichte. Knapp 25 Sekunden dauerte es, bis Müller nach Zuspiel von Meyer die Gäste in Führung brachte. Auch nach dem Führungstreffer drückte man dem Spiel den Stempel auf und ließ zeitweise vergessen, wer hier von den beiden Teams um den Aufstieg mitspielte. Umso ärgerlicher war der vermeidbare Gegentreffer nach einer knappen halben Stunde, weshalb der 1:1 Halbzeitstand Tatsache war.

Auch nach der Halbzeitpause waren es die Kleeblätter, die mit Spielwitz zu beeindrucken wussten. Verdientermaßen war dann auch der Führungstreffer Mitte der zweiten Halbzeit zu bejubeln. Während man eine Woche zuvor noch mit einem Handelfmeter förmlich beschenkt wurde, musste man diesmal eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung hinnehmen. Beinahe hätte der Elfmeterkiller den gegnerischen Elfmeter noch aus dem Toreck gefischt. Viel Dusel und der Ausgleichstreffer waren die Folge. Wiederum bewies das Fanionteam des FC Neumünster Kämpferqualitäten und war mehr als bemüht, die erneute Führung zu erzwingen. Kurz vor Schluss köpfte Sommer-Neuzugang Sivec nach einem Freistoß von Gabay zum 3:2 für die Gäste ein. Aus bis dato unerfindlichen Gründen wurde der Treffer nicht gegeben. Auch nach mehrmaligem Video-Studium der Spielsituation im Nachgang der Partie sind die Motive dieser Schiedsrichter-Entscheidung nicht zu ergründen. Frei nach Jürgen Wegmann: „Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“ Kurz vor Schluss musste der FC Neumünster den bitteren 3:2 Gegentreffer hinnehmen, dies nach einem abgefälschten Distanzschuss aus knapp 20 Meter Entfernung. Trotz der mehr als überzeugenden Leistung gegen den Tabellenführer, trat man die Heimreise ohne Punkte an.