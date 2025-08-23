Hinrunde hui, Rückrunde Pfui: Nagy-Elf will konstantere Saison

Eine zweigeteilte Spielzeit liegt hinter dem FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven aus der Kreisliga A Heinsberg. Denn mit der Punktausbeute in der Rückrunde wäre die Mannschaft von Trainer Sandor Nagy abgestiegen.
„Insgesamt war es eine durchwachsene Saison, auf eine wirklich gute Hinrunde folgte eine schwache Rückrunde. Trotzdem wurde das Minimalziel Klassenerhalt erreicht“, fasst sportlicher Leiter Riccardo Marangi zusammen.
Die Vorbereitung auf die neue Runde begann bereits Anfang Juli mit individuellen Läufen. Marangi zeigt sich zufrieden: "Die Trainingsbeteiligung und die Intensität im Training sind gut, alle ziehen gut mit.“ Besonders erfreulich ist die Rückkehr von Marvin Abimbola: „Wir freuen uns sehr, dass Marvin Abimbola, der in der kompletten Rückrunde gesundheitsbedingt gefehlt hat, wieder ins Training eingestiegen ist.“
An der Seitenlinie setzt der Verein weiter auf Kontinuität: Trainer Sandor Nagy geht in seine zweite Saison beim FSV. Das Ziel formuliert Marangi klar: „Das vorrangige Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wir möchten uns aber auch fußballerisch weiterentwickeln und eine konstantere Saison spielen.“ Im Kampf um die Spitzenplätze sieht er andere Teams vorn: „Dynamo Erkelenz und SG Union Würm-Lindern haben sich gut verstärkt und werden ein Wörtchen beim Aufstieg mitreden.“
Personell hat sich das Gesicht der Mannschaft nur leicht verändert. „Der Stamm der Mannschaft ist zusammengeblieben. Dazu gekommen ist Gery Wembolua Olenga von Germania Bauchem, Chris Mertens ist von Fortuna Beggendorf nach einem Jahr zurückgekehrt.“
Mit dieser Mischung aus Kontinuität und punktueller Verstärkung will Geilenkirchen-Hünshoven nicht nur den Klassenerhalt sichern, sondern auch konstanter auftreten als in der abgelaufenen Spielzeit.