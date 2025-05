"Hinrichtung im eigenen Haus": Grünwalder Horrorfilm-Assoziationen

Begegnungen mit dem TSV Landsberg rufen in dieser Saison beim TSV Grünwald Horrorfilm-Assoziationen wach.

Nach dem 1:10 im Auswärtsspiel unterlagen die Grün-Weißen nun zuhause mit 0:6 (0:5). „Soll ich es martialisch ausdrücken? Es war eine Hinrichtung im eigenen Haus“, brachte Trainer Florian de Prato die Geschehnisse auf den Punkt.

Dabei hatten sich die Isartaler vorgenommen, nach den beiden Erfolgen über den TSV Rain (3:1 und 3:0) zum Abschluss ihrer Englischen Woche weiteren Boden im Kampf um den direkten Klassenerhalt gutzumachen. Zudem hatte Landsberg in den vergangenen Wochen wenig gepunktet, man hätte die Gäste also noch tief in den Abstiegsschlamassel ziehen können. „Wir sind schon mit großen Erwartungen ins Spiel gegangen, es war alles angerichtet“, sagte de Prato. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, dazu die zwei wichtigen Siege gegen Rain. Es waren Top-Voraussetzungen. Auch das Aufwärmen hat richtig griffig ausgesehen.“