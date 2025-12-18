„Hinne Schröder“ wird Co-Trainer beim MTSVHohenwestedt

„Der B-Lizenz-Inhaber und Ex-Regionalligaspieler ist für uns eine absolute Wunschlösung. Ich war schon, als Hinne noch aktiver Spieler war, sehr an einer Verpflichtung interessiert, aber es hat zu dem Zeitpunkt einfach nicht gepasst. Wir sind aber weiterhin in Kontakt geblieben, und nun hat sich eine neue Situation ergeben und es passt“, ist Jera mehr als froh, dass es mit der Verpflichtung von Schröder endlich geklappt hat. Schröder war zuletzt für den West-Verbandsligisten ETSV Fortuna Glückstadt noch als Feldspieler aktiv.